Британия обнародовала карту возможного вторжения России

Великобритания обнародовала карту возможного полномасштабного вторжения России в Украину.

РФ сохраняет значительное военное присутствие на украинских границах, заявило 17 февраля британское Министерство обороны в Twitter.

"Россия может осуществить вторжение без дополнительного предупреждения - с Севера, Востока и оккупированного Крыма", - говорится в сообщении.

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На карте указано, что на первом этапе будут атаковать Киев и замкнут кольцо у Днепра по всей Восточной Украине, а на втором — пройдут через Одессу на Запад в Винницу мимо Умани.

В 6 км от границы Беларуси и Украины российские войска перебросили понтонный мост через реку Припять. Мост развернули на территории заповедника в Чернобыльской зоне.

На территории Чернобыльской зоны в районе заброшенного белорусского села Вепри российские военные построили мост через реку Припять. Оттуда до Киева – около 150 км. Ранее на этом участке не фиксировали военную активность. Спутниковые снимки показывают, что первая активность по накоплению техники РФ здесь началась 10 февраля 2022 года.