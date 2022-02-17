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четверг, 17 февраля 2022 20:17

Спецтема: Враг возле украинской границы

Британия обнародовала карту возможного вторжения России

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Великобритания обнародовала карту возможного полномасштабного вторжения России в Украину.

РФ сохраняет значительное военное присутствие на украинских границах, заявило 17 февраля британское Министерство обороны в Twitter.

"Россия может осуществить вторжение без дополнительного предупреждения - с Севера, Востока и оккупированного Крыма", - говорится в сообщении.

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Автор: twitter.com/DefenceHQ
  Минобороны Британии обнародовало новую карту вторжения РФ
Минобороны Британии обнародовало новую карту вторжения РФ

На карте указано, что на первом этапе будут атаковать Киев и замкнут кольцо у Днепра по всей Восточной Украине, а на втором — пройдут через Одессу на Запад в Винницу мимо Умани.

В 6 км от границы Беларуси и Украины российские войска перебросили понтонный мост через реку Припять. Мост развернули на территории заповедника в Чернобыльской зоне.

На территории Чернобыльской зоны в районе заброшенного белорусского села Вепри российские военные построили мост через реку Припять. Оттуда до Киева – около 150 км. Ранее на этом участке не фиксировали военную активность. Спутниковые снимки показывают, что первая активность по накоплению техники РФ здесь началась 10 февраля 2022 года.

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Дата
17
февраля

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