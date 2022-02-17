Британия обнародовала карту возможного вторжения России

Великобритания обнародовала карту возможного полномасштабного вторжения России в Украину.
РФ сохраняет значительное военное присутствие на украинских границах, заявило 17 февраля британское Министерство обороны в Twitter.
"Россия может осуществить вторжение без дополнительного предупреждения - с Севера, Востока и оккупированного Крыма", - говорится в сообщении.
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На карте указано, что на первом этапе будут атаковать Киев и замкнут кольцо у Днепра по всей Восточной Украине, а на втором — пройдут через Одессу на Запад в Винницу мимо Умани.
В 6 км от границы Беларуси и Украины российские войска перебросили понтонный мост через реку Припять. Мост развернули на территории заповедника в Чернобыльской зоне.
На территории Чернобыльской зоны в районе заброшенного белорусского села Вепри российские военные построили мост через реку Припять. Оттуда до Киева – около 150 км. Ранее на этом участке не фиксировали военную активность. Спутниковые снимки показывают, что первая активность по накоплению техники РФ здесь началась 10 февраля 2022 года.
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