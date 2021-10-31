Брата Вовка хотят лишить адвокатского удостоверения

 
Ексклюзивы
1/5
"Партия Зеленского остается полувиртуальной": идут промежуточные выборы в Верховную Раду
"Партия Зеленского остается полувиртуальной": идут промежуточные выборы в Верховную Раду
Просмотров: 774
Отвоевать у олигархов всю Украину сразу не удастся. Нужно начинать с Запада
Отвоевать у олигархов всю Украину сразу не удастся. Нужно начинать с Запада
Просмотров: 1566
"Обидчик был ого-го! Так бил, что не могла ничего сделать": как спасают жертв домашнего насилия
"Обидчик был ого-го! Так бил, что не могла ничего сделать": как спасают жертв домашнего насилия
Просмотров: 1809
Донбасс можно освободить за пять дней - Жебривский
Донбасс можно освободить за пять дней - Жебривский
2 Просмотров: 3420
Центр Киева захватили потусторонние существа - фоторепортаж
Центр Киева захватили потусторонние существа - фоторепортаж
Просмотров: 2556
"Выходила замуж в платье, которое купила себе на похороны". О чем говорят украинцы в Варшаве
"Выходила замуж в платье, которое купила себе на похороны". О чем говорят украинцы в Варшаве
Просмотров: 1368
Это узурпация власти - Жебривский о СНБО
Это узурпация власти - Жебривский о СНБО
3 Просмотров: 702
Денисова слетала к Саакашвили, Гончаренко посмотрел нью-йоркскую оперу, Ильенко варил плов – неделя политиков в фото
Денисова слетала к Саакашвили, Гончаренко посмотрел нью-йоркскую оперу, Ильенко варил плов – неделя политиков в фото
Просмотров: 1908
Медведи, еноты, дикие свиньи: как животные лакомились тыквами перед Хэллоуином - мимишные фото
Медведи, еноты, дикие свиньи: как животные лакомились тыквами перед Хэллоуином - мимишные фото
Просмотров: 1476
Для Офиса президента будет управляемой фигурой: что известно о будущем министре обороны
Для Офиса президента будет управляемой фигурой: что известно о будущем министре обороны
1 Просмотров: 2781
Фото
Все фото
21
5
5
11
5
Денисова слетала к Саакашвили, Гончаренко посмотрел нью-йоркскую оперу, Ильенко варил плов – неделя политиков в фото
Денисова слетала к Саакашвили, Гончаренко посмотрел нью-йоркскую оперу, Ильенко варил плов – неделя политиков в фото
Ягодицы и шприцы: сын нардепа выложил &quot;горячую&quot; фотосессию о вакцинации
Ягодицы и шприцы: сын нардепа выложил "горячую" фотосессию о вакцинации
Для Офиса президента будет управляемой фигурой: что известно о будущем министре обороны
Для Офиса президента будет управляемой фигурой: что известно о будущем министре обороны
Лещенко - Павлик Морозов, Арахамия на Титанике - в сети накреативили новые мемы
Лещенко - Павлик Морозов, Арахамия на Титанике - в сети накреативили новые мемы
&quot;Коля что, дурак?&quot; - на Бессарабке комментируют &quot;знатока цен&quot; Тищенко
"Коля что, дурак?" - на Бессарабке комментируют "знатока цен" Тищенко
Видео
Все видео
Зеленский о Bayraktar: Украина защищается и отвечает
Зеленский о Bayraktar: Украина защищается и отвечает
Культурный центр, который Зеленский помпезно открывал, не работает
Культурный центр, который Зеленский помпезно открывал, не работает
Офис президента посещал соратник Фирташа с уголовным прошлым и гражданством РФ – "Схемы"
Офис президента посещал соратник Фирташа с уголовным прошлым и гражданством РФ – "Схемы"
К противостоянию с Кличко Зеленский привлек даже Филатова и Корбана – расследование британского журналиста
К противостоянию с Кличко Зеленский привлек даже Филатова и Корбана – расследование британского журналиста
Савченко в прямом эфире обвинили в работе на Москву
Савченко в прямом эфире обвинили в работе на Москву
Интервью
1/5
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
3 Просмотров: 3546
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
Просмотров: 1026
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
1 Просмотров: 936
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
Просмотров: 792
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Просмотров: 2754
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
29 октября 2021
Просмотров: 1026
Їм просто позакладало
Тікати доведеться всім. Вдруге в новітній історії. Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко пішли собі – то й пішли. На ...
воскресенье, 31 октября 2021 19:48

Брата Вовка хотят лишить адвокатского удостоверения

  Комментировать
Брата Вовка хотят лишить адвокатского удостоверения
Юрия Зонтова задержали в апреле.

У подозреваемого во взяточничестве брата председателя Окружного административного суда города Киева Павла Вовка Юрия Зонтова предлагают забрать адвокатское удостоверение.

Об этом пишет группа "Автомайдан" в Facebook

На этой неделе у Юрия Зонтова могли забрать адвокатское удостоверение. Соответствующую жалобу подали наши юристы.

Но, оказывается, Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Киева, которая должна рассматривать жалобу, не сообщила Зонтову о заседании. Совет адвокатов этого не сделал, потому что не смог его найти. Или просто не хотела искать.

Тем временем Юрий Зонтов находится под стражей в Лукьяновском СИЗО. Он был задержан еще 6 апреля этого года", - сообщила группа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский два года закрывал глаза на Вовка

Рассмотрение жалобы перенесли на середину декабря.

"На всякий случай, напоминаем Совету адвокатов, что Лукьяновское СИЗО находится по адресу: г. Киев, ул. Дегтяревская, 13", - резюмирует "Автомайдан".

В апреле брата председателя ОАСК и адвоката Юрия Донца задержали детективы НАБУ. Правоохранители обнаружили более $3,7 млн, €840 тыс., 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей наличными.

Детективы бюро подозревают их в намерении передать $100 тыс. взятки судьям ОАСК за вынесение "нужного" судебного решения по одному из дел.

Зонтов работал заместителем начальника Службы внешней разведки, сообщал журналист Юрий Бутусов.

Высший антикоррупционный суд арестовал имущество брата Вовка.

В сентябре Антикоррупционный суд не выпустил Зонтова из-под стражи.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Брата Вовка хотят лишить адвокатского удостоверения». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
октября

На грани непристойного: фотограф XX века делал сверхоткровенные снимки

В Египте разбился российский самолет

Фашисты заставили короля избрать главу правительства

Самое читаемое
Определили, кто быстрее заболеет: вакцинированые, или переболевшие Covid-19
Определили, кто быстрее заболеет: вакцинированые, или переболевшие Covid-19 Просмотров: 15507
На грани непристойного: фотограф XX века делал сверхоткровенные снимки
На грани непристойного: фотограф XX века делал сверхоткровенные снимки
17
 Просмотров: 13376
Во время копания ямы для компоста нашли тело молодой женщины
Во время копания ямы для компоста нашли тело молодой женщины
3
 Просмотров: 7839
Молдова на 5 лет подписала контракт с Газпромом. Украина собирается поставить в страну-соседку 12 млн кубов газа
Молдова на 5 лет подписала контракт с Газпромом. Украина собирается поставить в страну-соседку 12 млн кубов газа Просмотров: 5373
У Covid-19 появился новый симптом – врач
У Covid-19 появился новый симптом – врач Просмотров: 4788
Политика
На выборах в Харькове победил Игорь Терехов – экзит-пол
На выборах в Харькове победил Игорь Терехов – экзит-пол Просмотров: 153
Гройсман агитировал в Винницкой области в день тишины
Гройсман агитировал в Винницкой области в день тишины Просмотров: 198
Корниенко пришел на участок в Херсоне поддержать кандидата от "слуг"
Корниенко пришел на участок в Херсоне поддержать кандидата от "слуг" Просмотров: 324
На избирательных участках в Харькове фиксируют массовые нарушения
На избирательных участках в Харькове фиксируют массовые нарушения Просмотров: 603
Два региона Украины избирают нардепов, а Харьков - мэра
Два региона Украины избирают нардепов, а Харьков - мэра Просмотров: 333
Больше всего комментируют
3
Севастополь обороняли 250 дней
3
Это узурпация власти - Жебривский о СНБО
3
Переговоры по возвращению Саакашвили в Украину не велись и не ведутся – МИД Грузии
2
Донбасс можно освободить за пять дней - Жебривский
2
МИД Польши удивило заявлением о дискриминации поляков в Украине
Голосов: 8797
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть