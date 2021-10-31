Брата Вовка хотят лишить адвокатского удостоверения

Юрия Зонтова задержали в апреле.

У подозреваемого во взяточничестве брата председателя Окружного административного суда города Киева Павла Вовка Юрия Зонтова предлагают забрать адвокатское удостоверение.

Об этом пишет группа "Автомайдан" в Facebook

На этой неделе у Юрия Зонтова могли забрать адвокатское удостоверение. Соответствующую жалобу подали наши юристы.

Но, оказывается, Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Киева, которая должна рассматривать жалобу, не сообщила Зонтову о заседании. Совет адвокатов этого не сделал, потому что не смог его найти. Или просто не хотела искать.

Тем временем Юрий Зонтов находится под стражей в Лукьяновском СИЗО. Он был задержан еще 6 апреля этого года", - сообщила группа.

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Рассмотрение жалобы перенесли на середину декабря.

"На всякий случай, напоминаем Совету адвокатов, что Лукьяновское СИЗО находится по адресу: г. Киев, ул. Дегтяревская, 13", - резюмирует "Автомайдан".