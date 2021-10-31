Брата Вовка хотят лишить адвокатского удостоверения

У подозреваемого во взяточничестве брата председателя Окружного административного суда города Киева Павла Вовка Юрия Зонтова предлагают забрать адвокатское удостоверение.
Об этом пишет группа "Автомайдан" в Facebook
На этой неделе у Юрия Зонтова могли забрать адвокатское удостоверение. Соответствующую жалобу подали наши юристы.
Но, оказывается, Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Киева, которая должна рассматривать жалобу, не сообщила Зонтову о заседании. Совет адвокатов этого не сделал, потому что не смог его найти. Или просто не хотела искать.
Тем временем Юрий Зонтов находится под стражей в Лукьяновском СИЗО. Он был задержан еще 6 апреля этого года", - сообщила группа.
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Рассмотрение жалобы перенесли на середину декабря.
"На всякий случай, напоминаем Совету адвокатов, что Лукьяновское СИЗО находится по адресу: г. Киев, ул. Дегтяревская, 13", - резюмирует "Автомайдан".
В апреле брата председателя ОАСК и адвоката Юрия Донца задержали детективы НАБУ. Правоохранители обнаружили более $3,7 млн, €840 тыс., 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей наличными.
Детективы бюро подозревают их в намерении передать $100 тыс. взятки судьям ОАСК за вынесение "нужного" судебного решения по одному из дел.
Зонтов работал заместителем начальника Службы внешней разведки, сообщал журналист Юрий Бутусов.
Высший антикоррупционный суд арестовал имущество брата Вовка.
В сентябре Антикоррупционный суд не выпустил Зонтова из-под стражи.
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