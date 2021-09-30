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четверг, 30 сентября 2021 18:19

Антикоррупционный суд не выпустил брата Вовка из-под стражи

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Антикоррупционный суд не выпустил брата Вовка из-под стражи
Юрия Зонтова задержали в апреле.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила под стражей брата председателя Окружного административного суда города Киева Павла Вовка Юрия Зонтова, которого НАБУ и САП подозревают в подстрекательстве к даче взятки судье ОАСК, недостоверном декларировании и мошенничестве.

Об этом сообщает "Слово і діло".

Решение коллегия судей приняла 24 сентября.

3 сентября суд продлил арест Зонтова до 7 октября и уменьшил залог до 17,84 млн грн.

Адвокат подозреваемого подал жалобу, но апелляционная палата оставила ее без удовлетворения.

"Апелляционные жалобы защитников оставить без удовлетворения, а постановление следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 3 сентября - без изменений", - говорится в решении.

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В апреле брата председателя ОАСК и адвоката Юрия Донца задержали детективы НАБУ. Правоохранители обнаружили более $3,7 млн, €840 тыс., 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей наличными.

Детективы бюро подозревают их в намерении передать $100 тыс. взятки судьям ОАСК за вынесение "нужного" судебного решения по одному из дел.

Зонтов работал заместителем начальника Службы внешней разведки, сообщал журналист Юрий Бутусов.

Высший антикоррупционный суд арестовал имущество брата Вовка. Суд продлил ему арест до 7 октября.

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Дата
30
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