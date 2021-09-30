Антикоррупционный суд не выпустил брата Вовка из-под стражи

Юрия Зонтова задержали в апреле.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила под стражей брата председателя Окружного административного суда города Киева Павла Вовка Юрия Зонтова, которого НАБУ и САП подозревают в подстрекательстве к даче взятки судье ОАСК, недостоверном декларировании и мошенничестве.

Об этом сообщает "Слово і діло".

Решение коллегия судей приняла 24 сентября.

3 сентября суд продлил арест Зонтова до 7 октября и уменьшил залог до 17,84 млн грн.

Адвокат подозреваемого подал жалобу, но апелляционная палата оставила ее без удовлетворения.

"Апелляционные жалобы защитников оставить без удовлетворения, а постановление следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 3 сентября - без изменений", - говорится в решении.

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