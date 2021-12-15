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среда, 15 декабря 2021 13:00

Брат председателя ОАСК Вовка вышел из СИЗО

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Брат председателя ОАСК Вовка вышел из СИЗО
Зонтов був під вартою понад вісім місяців.

Брат председателя Окружного административного суда города Киева Павла Вовка Юрий Зонтов вышел из следственного изолятора.

Об этом сообщило "Слово і діло".

За Зонтова внесли 7,6 млн грн залога в качестве альтернативы содержанию его под стражей.

"За родственника председателя Окружного административного суда Киева в понедельник внесли залог. Он вышел из следственного изолятора", – сказали собеседники в прокуратуре.

Это подтвердили и в Национальном антикоррупционном бюро. В то же время в Высшем антикоррупционном суде нет информации о внесении залога. Зонтов находился под стражей более восьми месяцев – с 9 апреля.

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На подозреваемого возложили обязанности: прибывать по первому требованию;

не отлучаться из Киева и села Гатное без разрешения;

сообщать об изменении места жительства и работы;

сдать на хранение загранпаспорта;

воздерживаться от общения с тремя лицами и носить электронный браслет.

В апреле брата председателя ОАСК Юрия Зонтова и адвоката Юрия Донца задержали детективы НАБУ. Правоохранители обнаружили более $3,7 млн, €840 тыс., 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей наличными.

Детективы бюро подозревали их в намерении передать $100 тыс. взятки судьям ОАСК за вынесение "нужного" судебного решения по одному из дел. Впоследствии подозрение сменили на мошенничество, подстрекательство к взятке и ложь в декларации.

Зонтов работал заместителем начальника Службы внешней разведки, сообщал журналист Юрий Бутусов.

Высший антикоррупционный суд арестовал имущество брата Вовка.

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Дата
15
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