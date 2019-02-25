БПП объявил бойкот из-за слов Авакова

БПП примет участие в голосовании законопроектов относительно безопасности. Фото: УНИАН

Фракция "Блока Петра Порошенко" не будет голосовать за законопроекты, если министр внутренних дел Арсен Аваков не опровергнет или не подтвердит свои слова о тотальном подкупе избирателей со стороны штаба действующего президента.

Об этом заявил руководитель фракции БПП Артур Герасимов после заседания фракции.

"Ни одного доказательства относительно нашей команды не было. Поэтому фракция приняла решение: мы требуем срочного опровержения или немедленной публикации всех доказательств, которые есть в наличии... До момента, пока не будут опровергнуты эти политически ангажированные заявления или не будут предоставлены доказательства, наша фракция во вторник не будет голосовать ни один вопрос, кроме законопроектов, касающихся национальной безопасности и обороны", - сказал Герасимов.

"Не может быть такого, что политические фигуры, которые касаются Кабинета министров, выходят и безосновательно обвиняют", - подчеркнул он.

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Глава МВД Арсен Аваков анонсировал проведение обысков по делу о тотальном подкупе избирателей со стороны штаба Петра Порошенко. По ого словам, подкуп ведется за счет госбюджета. Всего на такие "сетки" выделено полтора миллиарда гривен. Дело открыли по заявлению Тимошенко.