"Боятся за свою шкуру" - жена Зеленского о его окружении

Елена и Владимир Зеленский в браке 18 лет. Фото: Reuters

Люди из окружения президента Владимира Зеленского иногда могут не договаривать ему всей правды. Об этом рассказала первая леди Елена Зеленская на телеканале "1+1".

"Я не думаю, что это теплые ванны. Иногда боятся что-то договорить до конца, но он в финале все же сам найдет ответ.

Иногда боятся за свою шкуру, потому что гонец, который принес плохую весть - должен быть казнен. Подставляют? Я все же надеюсь, что неумышленно. Потому что в команде поведение каждого человека трудно постоянно держать на виду. Люди иногда же глупости делают, что ты вообще не понимаешь, как такое пришло в голову", - сказала она, сообщают "Буквы".

Супруга президента рассказала, что в окружении ее мужа есть те "которым не симпатизирует".

"Но это мои личные ощущения. Не знаю, какие они профессионалы, поэтому, возможно, я ошибаюсь", - призналась Елена Зеленская.

"У Владимира Александровича большой объем терпения. Он может терпеть долго. То есть он может даже принять решение о том, что уже все, и еще дать время себе на размышления.

И было на нашем пути много таких случаев, когда он годами давал человеку последний шанс. И потом так больно, но навсегда. Мне кажется, он все видит лучше меня, поэтому я здесь могу не вмешиваться", - сказала первая леди.

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На вопрос, Зеленский сам осуществляет изменения в команде, или же это "результат интриг вокруг него" и "выживает сильнейший", Елена Зеленская ответила:

"Мне кажется - все вместе. Конечно президент принимает решение. Те, кто уходят сами - это их решение".

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак всегда создает комфорт для Зеленского, рассказал экс-секретарь СНБО Александр Данилюк. "Он (Ермак. - Gazeta.ua) имеет персональное влияние, создал максимальное ощущение взаимозависимости. У Ермака - все хорошо, все супер, классно", - сказал бывший чиновник.