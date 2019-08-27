"Борьба против Украины и украинского народа" - нардепа от партии кума Путина поймали на оговорке

Нардеп от ОПЗЖ Кива обмолвился о "борьбе против Украины".

Новоизбранный нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" кума президента России Виктора Медведчука Илья Кива заявил, что "будет бороться против Украины и украинского народа".

Видео опубликовали ведущие программы "Агентство медийной безопасности".

Журналисты привели часть речи Киви на одном из телеканалов, связанных с Медведчуком.

"Мы будем отстаивать интересы. Для этого мы пришли в политику, получили ваше доверие. Ваше доверие для борьбы против Украины и против украинского народа", - сказал нардеп от ОПЗЖ.

"Четко и лаконично сам сказал. Не надо монтировать, между словами как-то балансировать, а так прямым текстом", - потроллил нардепа ведущий программы.

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Илья Кива на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля шел номером 34 от ОПЗЖ. Партия будет иметь в парламенте 43 мандата.