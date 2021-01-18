"Болезнь не исчезла" - премьер рассказал, что будет после локдауна

Правительство продолжит карантин до 31 марта, говорит премьер. Фото: kmu.gov.ua

Потребности продолжать усиленные карантинные мероприятия после 24 января нет. После этого дня Украина вернется к ограничениям "оранжевой" зоны, действовавших ранее. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сейчас мы разрываем ту цепочку, которая образовалась с Нового года до Рождества. Если бы не сделали этих зимних каникул, то в феврале вышли бы на критические показатели, которые не дали бы возможность нашей медицинской системе справляться.

Но зачем рисковать жизнью и здоровьем людей, если мы можем в этот наиболее неактивный период в году сделать самый мягкий в Европе локдаун, для того, чтобы сбить волну, которая начинается, и в феврале не допускать большого количества заболеваний", - цитирует Шмыгаля "Інтерфакс-Україна"

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Для правительства было важно не допустить перегрузки медицинской системы до получения вакцины, поступление которой ожидается не позднее февраля, добавил премьер.

"С 8 до 24 января у нас установлен так называемый карантин зимних каникул. Его ключевая цель - ограничение мобильности населения. С 25-го мы перейдем, вероятно, к "оранжевой" зоне, которая действовала до введения этих правил", - сказал он.

Власть не видит необходимости продолжать жесткие карантинные меры дольше чем до 24 января.

"Текущий карантин введен до конца февраля. Скорее всего, мы продолжим его до 31 марта тем же постановлением. Пока нет оснований отменять адаптивный карантин. Болезнь не исчезла", - сказал премьер.

"Европа пылает, мы открыты для Европы, мы открыты внутри государства, поэтому оснований для снятия карантина нет. Не нужно преждевременно тешить себя иллюзиями. Я уверен, что карантин очень долго продлится в этом году. А вот каким именно он будет, это уже другой вопрос" , - заявил Шмыгаль.

За последние сутки в Украине обнаружили 3 034 новых больных коронавирус. Из них детей - 107, медработников - 87. Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Николаевской, Киевской, Запорожской и Днепропетровской областях.