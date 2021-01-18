Самые низкие цифры с сентября. Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине после выходных

Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 1,1 млн. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 3034 новых больных коронавирусом. Из них детей - 107, медработников - 87.

Всего, по состоянию на утро 18 января, имеем 1 163 716 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 20 849 летальных. 67 пациентов умерли за последние сутки.

Преодолели болезнь 871 196 пациентов, из них за последние сутки - 5236, сообщает Минздрав.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Николаевской области (323), Киеве (301), Запорожской (266), Киевской (240) и Днепропетровской (220) областях.

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Количество заболеваний в областях за сутки:

г. Киев - 301 случай;

Винницкая область - 102 случая;

Волынская область - 129 случаев;

Днепропетровская область - 220 случаев;

Донецкая область - 91 случай;

Житомирская область - 111 случаев;

Закарпатская область - 91 случай;

Запорожская область - 266 случаев;

Ивано-Франковская область - 110 случаев;

Киевская область - 240 случаев;

Кировоградская область - 5 случаев;

Луганская область - 3 случая;

Львовская область - 122 случая;

Николаевская область - 323 случая;

Одесская область - 150 случаев;

Полтавская область - 92 случая;

Ровенская область - 61 случай;

Сумская область - 84 случая;

Тернопольская область - 91 случай;

Харьковская область - 46 случаев;

Херсонская область - 78 случаев;

Хмельницкая область - 1 случай;

Черкасская область - 120 случаев;

Черновицкая область - 161 случай;

Черниговская область - 36 случаев.

В Украине с 8 января начался локдаун или "карантин зимних каникул". Продлится он до 24 января включительно. Его ввели именно в этот период и на 16 дней, поскольку так он совпадет с завершением инкубационного периода Covid-19 у людей, заразившихся в течение новогодних праздников. Прогнозы эпидемиологов говорят о постепенном росте статистики Covid-19 в течение января-февраля. Параллельно с этим ожидается сезонное повышение уровня заболеваемости гриппом.