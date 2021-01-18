Самые низкие цифры с сентября. Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине после выходных

За последние сутки в Украине обнаружили 3034 новых больных коронавирусом. Из них детей - 107, медработников - 87.
Всего, по состоянию на утро 18 января, имеем 1 163 716 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 20 849 летальных. 67 пациентов умерли за последние сутки.
Преодолели болезнь 871 196 пациентов, из них за последние сутки - 5236, сообщает Минздрав.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Николаевской области (323), Киеве (301), Запорожской (266), Киевской (240) и Днепропетровской (220) областях.
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Количество заболеваний в областях за сутки:
г. Киев - 301 случай;
Винницкая область - 102 случая;
Волынская область - 129 случаев;
Днепропетровская область - 220 случаев;
Донецкая область - 91 случай;
Житомирская область - 111 случаев;
Закарпатская область - 91 случай;
Запорожская область - 266 случаев;
Ивано-Франковская область - 110 случаев;
Киевская область - 240 случаев;
Кировоградская область - 5 случаев;
Луганская область - 3 случая;
Львовская область - 122 случая;
Николаевская область - 323 случая;
Одесская область - 150 случаев;
Полтавская область - 92 случая;
Ровенская область - 61 случай;
Сумская область - 84 случая;
Тернопольская область - 91 случай;
Харьковская область - 46 случаев;
Херсонская область - 78 случаев;
Хмельницкая область - 1 случай;
Черкасская область - 120 случаев;
Черновицкая область - 161 случай;
Черниговская область - 36 случаев.
В Украине с 8 января начался локдаун или "карантин зимних каникул". Продлится он до 24 января включительно. Его ввели именно в этот период и на 16 дней, поскольку так он совпадет с завершением инкубационного периода Covid-19 у людей, заразившихся в течение новогодних праздников. Прогнозы эпидемиологов говорят о постепенном росте статистики Covid-19 в течение января-февраля. Параллельно с этим ожидается сезонное повышение уровня заболеваемости гриппом.
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