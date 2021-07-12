Более 70% украинцев не доверяют партиям

74,2% украинцев не доверяют партиям. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии 1-7 июня.
Доверяют партиям - 19,5% опрошенных.
Больше доверяют молодежь и респонденты старшего возраста (23,5%), респонденты среднего возраста - меньше (около 16%).
Избиратели "Слуги народа" и "Батькивщины" чаще доверяют политсилам (около трети).
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Основные причины недоверия к партиям:
- невыполнение предвыборных обещаний (56%);
- коррумпированность (41%);
- зависимость от олигархов (31%).
41% респондентов считают, что политическую рекламу нужно запретить полностью. 27% - разрешить ее только во время выборов.
Социологи провели 2003 интервью по телефону. Погрешность исследования не превышает 2,4%.
Президенту Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю не доверяют 52% украинцев, по опросу группы "Рейтинг".
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