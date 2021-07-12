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Более 70% украинцев не доверяют партиям

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Более 70% украинцев не доверяют партиям
Во время местных выборов, октябрь 2020 года. Фото: Reuters

74,2% украинцев не доверяют партиям. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии 1-7 июня.

Доверяют партиям - 19,5% опрошенных.

Больше доверяют молодежь и респонденты старшего возраста (23,5%), респонденты среднего возраста - меньше (около 16%).

Избиратели "Слуги народа" и "Батькивщины" чаще доверяют политсилам (около трети).

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Основные причины недоверия к партиям:

- невыполнение предвыборных обещаний (56%);

- коррумпированность (41%);

- зависимость от олигархов (31%).

41% респондентов считают, что политическую рекламу нужно запретить полностью. 27% - разрешить ее только во время выборов.

Социологи провели 2003 интервью по телефону. Погрешность исследования не превышает 2,4%.

Президенту Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю не доверяют 52% украинцев, по опросу группы "Рейтинг".

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