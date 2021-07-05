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понедельник, 05 июля 2021 17:04

Бойко, который катался в Москву, отдали оборонный завод - блогер Казанский

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Бойко, который катался в Москву, отдали оборонный завод - блогер Казанский
Бойко жмет руку бывшему премьеру страны-агрессора РФ Медведеву в Москве, март 2019 года. Рядом - подозреваемый в госизмене Медведчук. Фото: Reuters

Антимонопольный комитет разрешил сыну нардепа от прокремлевской ОПЗЖ Юрия Бойко Анатолию стать владельцем активов химического завода "Зоря", что в городе Рубежное Луганской области. Об этом рассказал Денис Казанский в видеоблоге на YouTube.

Завод находится недалеко от линии фронта и производит взрывчатые вещества, в частности для потребностей Вооруженных сил Украины. Теперь сын нардепа фактически становится монопольным производителем взрывчатки, сказал блогер.

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"Некоторые олигархи, при чем откровенно связаны с Российской Федерацией, продолжают брать под контроль важнейшие стратегические производства Украины. В тому числе оборонные предприятия, которые работают на нужды армии. Казалось бы, идет война и представить себе такое просто невозможно. Тем не менее это происходит.

Лидер пророссийской партии, соратник кума Путина Медведчука Бойко, который ездит в Москву, открыто прибрал к рукам оборонный завод", - говорит Казанский.

"Пока одних олигархов выводят из игры, другие олигархи чувствуют себя свободно, при попустительстве властей получают под контроль важнейшие стратегические предприятия.

У властей с Юрием Бойко очевидно есть какая-то договоренность", - говорит блогер.

В марте 2019 года тогдашний кандидат в президенты Юрий Бойко вместе с Медведчуком ездили в Москву к премьеру РФ Дмитрию Медведеву.

Из-за полета возбудили уголовное дело против сотрудников Государственной пограничной и Государственной авиационной службы.

Потом Бойко с Медведчуком в Санкт-Петербурге встречались с председателем российского Газпрома Алексеем Миллером.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал Бойко "проукраинским".

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