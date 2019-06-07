Медведчук насмехался над Порошенко и Луценко в Санкт-Петербурге

Кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук и бывший "регионал", нардеп Юрий Бойко появились в Санкт-Петербурге.

Трансляцию из России показывал подконтрольный Медведчуку телеканал "112 Україна".

Медведчук и Бойко снова полетели в Россию и смеялись над пятым президентом и генппрокурором Украины.

С обеими за столом сидел глава российского Газпрома Алексей Миллер.

Медведчук рассказывал о "скидках на 25%".

Также кум Путина вспомнил о пятом президенте Петре Порошенко и генпрокуроре Юрия Луценко:

"Тогда еще президент Порошенко в политически предсмертных конвульсиях начал излагать суть нашей встречи (предыдущая с премьером РФ Медведевым в Москве. - Gazeta.ua).

Кабмин вообще устроил шоу, где выскакивали из штанов генеральный прокурор, возбуждающий уголовные дела против нашего прямого перелета с Юрием Бойко в Москву. Запретили любые полеты в Россию, хотя раньше давали разрешения. Возбудили дело против авиационных служб. В рамках уголовного дела СБУ назначила экспертизу всем высказываниям наших переговоров. Это все чепуха".

"Нам на это наплевать", - добавил Медведчук и вспомнил о Путине, который пообещал скидку на газ.

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Из-за полета народного депутата Юрия Бойко и его соратника Виктора Медведчука в Москву возбудили уголовное дело против сотрудников Государственной пограничной и Государственной авиационной службы. 3 марта Кабинет министров ввел запрет на нерегулярные рейсы между Украиной и Россией. 8 февраля Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против Медведчука. Ему инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и государственную измену.