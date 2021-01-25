Арахамия назвал Бойко, который катается в Кремль, "очень проукраинским"

Бойко с Медведчуком катаются на встречи с руководством страны-агрессора. Фото: Getty Images

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что один из руководителей прокремлевской ОПЗЖ, бывший "регионал" Юрий Бойко "проукраинскую позицию практически по всем вопросам".

В интервью "Фокус" на вопрос, продвигают ли представители ОПЗЖ пророссийские взгляды во время общения, Арахамия ответил:

"Вы знаете, нет. У Бойко вообще очень проукраинская позиция практически по всем вопросам. У многих активы здесь, хотят работать и инвестировать в Украину"

Арахамия сказал, что с ОПЗЖ чаще всего общается с Бойко, Виктором Медведчуком, Михаилом Папиевым и Сергеем Левочкиным.

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22 марта 2019 года тогдашний кандидат в президенты Бойко вместе с Медведчуком ездили в Москву к премьеру РФ Дмитрию Медведеву. Из-за полета возбудили уголовное дело против сотрудников Государственной пограничной и Государственной авиационной службы. Потом Бойко с Медведчуком в Санкт-Петербурге встречались с председателем российского Газпрома Алексеем Миллером. 7-й год продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014-го российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.