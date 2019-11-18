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понедельник, 18 ноября 2019 23:07

Богдану незаконно выделили госохрану

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Богдану незаконно выделили госохрану
Зеленский подписал документ, которым обеспечил Богдана госохраной. Фото: Zaxid

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан получил охранников из Управления государственной охраны. Такое распоряжение дал президент Владимир Зеленский.

Журналисты утверждают, что охранники УГО для главы ОП - прямое нарушение закона, говорится в расследовании "Наших Денег" на Bihus.Info.

Согласно закону, государственная охрана предоставляется президенту, премьеру, первому вице-премьеру, руководству парламента, председателям Конституционного и Верховного судов, министру иностранных дел и генпрокурору. Должность председателя Офиса президента не входит в этот перечень.

Кроме того, Офис президента - не государственный орган, а Богдан - не госслужащий.

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После того как у председателя ОП спросили, почему у него государственные охранники и его машина - на "удошном" номере, Богдан убрал номера УГО со своей Tesla.

Зеленский подписал документ, которым обеспечил Богдана госохраной, 26 июня. Охрана УГО оплачивается за бюджетные средства.

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