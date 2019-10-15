Богдана показали на футболе

Фото: Дмитрий Ларин

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан ходил на игру национальной сборной Украины по футболу против сборной Португалии.

Кроме него, в VIP-ложах "Олимпийского" за игрой следили народные депутаты от "Слуги народа" Николай Тищенко, Жан Беленюк, министр цифровой трансформации Михаил Федоров с супругой, президенты Леонид Кучма и Леонид Кравчук, режиссер и освобожденный политзаключенный Олег Сенцов, узник путинского режима, общественный активист Владимир Балух, сообщает "Табло ID"

Антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий был со своей подругой Юлей. Но самой яркой на трибунах была дама Богдана - Анастасия Сличная в розовом костюме.

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Президент Владимир Зеленский поздравил национальную сборную Украины по футболу.