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среда, 09 сентября 2020 23:13

Богдан сообщил, кто имеет наибольшее влияние на Зеленского

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Богдан сообщил, кто имеет наибольшее влияние на Зеленского
Богдан считает, что больше всего на Зеленского влияет Тищенко. Фото: Reuters

Народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко имеет наибольшее влияние на президента Владимира Зеленского.

Об этом заявил бывший глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью Дмитрию Гордону.

"Этот человек не только моральный авторитет, как считает сам Тищенко, но и визионер", - заявил Богдан.

В конце 2019 и в начале 2020 года обсуждался вопрос замены главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии на Тищенко. Зеленский с этим соглашался.

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Почему изменение не состоялось, Богдан не знает.

Бывший глава ОП заявил, что Зеленский прислушивается к мнению своей жены. Елена Зеленская не позволяет себе вмешиваться в государственные дела.

В апреле журналисты Bihus.Info сообщали, что, несмотря на карантин, в Киеве продолжает работать ресторан "Велюр".

Среди гостей заведения: нардеп Антон Яценко, бизнес-партнер олигарха Игоря Коломойского Павел Куфтырев, нардеп от "Слуги народа" и бывший сценарист "Квартала 95" Александр Кабанов, менеджер ахметовского "Метинвеста" Виталий Кысиль, первый заместитель руководителя Офиса президента и экс-продюсер "Квартала 95" Сергей Трофимов.

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