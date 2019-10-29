Богдан сделал странное заявление о "позиции, рассчитанной на россиян"

Богдан высказался о "формуле Штайнмайера". Фото: Назар Мазилюк, "УП".

На ситуацию с войной России против Украины можно повлиять изнутри РФ, чтобы россияне начали задаваться вопросом - "а почему мы ведем себя неадекватно?".

Такие соображения озвучил глава ОП Андрей Богдан, сообщает "Украинская правда".

Он заявил, что якобы из-за СМИ РФ россияне накрученные очень враждебно к Украине и считают нас какой-то негативной нацией, националистами.

"И в позиции, когда мы открыты, мы хотим и идем навстречу, а Россия, руководство России упирается, и аргументации, почему это происходит, нет, - с той стороны уже начнутся вопрос: а почему мы ведем себя неадекватно?", - говорит Богдан.

"С "формулой Штайнмаера" есть движение к миру - мы демонстрируем его публично: и для Украины, и для внешнего мира. И противоположной стороне, России, нужно как-то отвечать. Потому что позиция "я ничего не слышу, я ничего не вижу" не воспринимается средой даже внутри России. И вообще надо понимать, что наши активные действия, наша миролюбивая позиция рассчитана не только на международную среду. Она рассчитана на граждан России", - сказал Богдан.

В ЕС назвали Богдана опасным и предупредили о диктатуре Зеленского.