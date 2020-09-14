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понедельник, 14 сентября 2020 10:33

Богдан пришел в ГБР и назвал следователей мошенниками

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Богдан пришел в ГБР и назвал следователей мошенниками
Богдан пришел не один.

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан в понедельник пришел на допрос в Государственное бюро расследований.

Под входом в ГБР он заявил журналистам, что пошутил о пересечении границы после своего интервью.

"Это была моя литературная шутка", - сказал он.

"Хочу поговорить со следователем, почему все-таки меня вызвали. На сайте ГБР было сообщение, что меня вызывают по моему интервью и сведениям, которые я там объявил. Но само дело, по которому меня вызывают, было зарегистрирована 19 августа. В тот момент, когда интервью еще не было. Соответственно это своего рода мошенничество работников", - рассказал бывший руководитель ОП.

"Вообще считаю, что вызов меня допрос по результатам интервью - это такой способ напугать, что мы тебя будем преследовать уголовными делами", - сказал Богдан.

Также он заявил, что на допросе будет "называть фамилии".

"Договоренности с россиянами, подписанные Ермаком (руководитель ОП. - Gazeta.ua)... об их существовании уже знают все. А договоренности по другим пунктам, я знаю, что такие договоренности есть", - сказал Богдан и заявил, что расскажет следствию информацию о срыве операции по задержанию вагнеровцев.

"Это не месть (президенту Владимиру Зеленскому. - Gazeta.ua). Это наоборот призыв к Зеленскому, чтобы он понял, что дела в стране идут плохо. И ему надо быть более самостоятельным, самому принимать решения. Потому что кризис не за горами", - сказал Богдан.

"Я никогда не вернусь в Офис президента Зеленского. И помогать не собираюсь", - заявил экс-руководитель ОП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В "Слуге народа" раскритиковали интервью Богдана

В интервью Дмитрию Гордону Андрей Богдан заявил о якобы договоре руководителя Офиса президента Андрея Ермака с россиянами.

Государственное бюро расследований вызвало его на допрос в качестве свидетеля.

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