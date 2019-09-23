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понедельник, 23 сентября 2019 15:45

Богдан показал фото из кабинета Зеленского

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Руководитель Офиса президента Андрей Богдан выложил фото из рабочего кабинета президента Владимира Зеленского.

Фото опубликовал в Facebook.

 

"Президент подписал Закон Украины "О импичменте", - написал руководитель ОП.

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По закону основанием для импичмента может быть совершение президентом государственной измены или иного преступления. Процедуру письменно инициируют не менее 226 нардепов.

Создают временную следственную комиссию. Туда должны войти парламентарии, специальный прокурор и следователи.

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23
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