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понедельник, 23 сентября 2019 11:45

Закон об импичменте: Зеленский поставил точку

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Закон об импичменте: Зеленский поставил точку
Основанием для импичмента может быть совершение президентом государственной измены или другого преступления. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект об импичменте главы государства.

Об этом сообщает сайт Верховной Рады.

Основанием для импичмента может быть совершение президентом государственной измены или другого преступления. Процедуру письменно инициируют по меньшей мере 226 нардепов. Создают временную следственную комиссию. Туда должны войти парламентарии, специальный прокурор и следователи.

Комиссия отчитывается перед ВР. Обвинения должны поддержать более 300 голосами. Выводы по делу дают Конституционный и Верховный суды.

Не менее 338 голосами отстраняют президента от должности. Если решение о его отстранении не принимают, спикер прекращает процедуру импичмента и полномочия следственной комиссии. От имени парламента в письменной форме должен извиниться перед главой государства.

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10 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект Владимира Зеленского об импичменте президента. Его проголосовали по упрощенной процедуре.

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