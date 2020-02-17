Богдан поехал на Сейшелы праздновать отставку

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан опубликовал фото с собой на берегу Индийского океана.

Богдан держит в руках табличку с надписью "Сейшелы". Он в шортах и тапках на пляже.

Судя по виду, Богдану весело после отставки.

"Друзья, очень скучаю за вами, не сплю, не ем.

Верю, скоро вы будете заниматься тем, что нравится.

Понимаю, вам нелегко, денег нет, но вы держитесь!!!" - написал экс-руководитель ОП в Facebook в понедельник утром.

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11 февраля президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента. На его место назначил своего помощника Андрея Ермака.