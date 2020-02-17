Богдан поехал на Сейшелы праздновать отставку

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан опубликовал фото с собой на берегу Индийского океана.
Богдан держит в руках табличку с надписью "Сейшелы". Он в шортах и тапках на пляже.
"Друзья, очень скучаю за вами, не сплю, не ем.
Верю, скоро вы будете заниматься тем, что нравится.
Понимаю, вам нелегко, денег нет, но вы держитесь!!!" - написал экс-руководитель ОП в Facebook в понедельник утром.
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11 февраля президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента. На его место назначил своего помощника Андрея Ермака.
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