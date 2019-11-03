Богдан подрался с Бакановым

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан подрался с главой СБУ Иваном Бакановым.
Об этом в Facebook сообщил журналист Станислав Речинский.
"Причина конфликта - назначение начальника следственного управления СБУ. Богдан хотел Нескромного, Баканов - Вовка. Богдану выбили зуб", - написал Речинский.
Информацию о драке подтвердила шеф-редактор издания LB.ua Соня Кошкина.
После этого Андрей Богдан опубликовал в Facebook пост, посвященный главе СБУ Ивану Баканов.
"Баканов, не попадайся на моем пути! В следующий раз выпью всю кровь. Будешь котам хвосты крутить!" - говорится в нем.
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Сообщение Богдан проиллюстрировал своей фотографией в образе вампира.
Заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко опроверг информацию о драке между Андреем Богданом и Иваном Баканов.
В одном из ресторанов на Днепровском спуске в Киеве подрались нардепы. Это Руслан Богдан из фракции "Батькивщина" парламента предыдущего созыва и новоизбранный депутат от "Европейской солидарности" Сергей Алексеев. Последний обратился в больницу, где зафиксировали перелом ребра и многочисленные ушибы головы и туловища.
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