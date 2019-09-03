Сломанные ребра и избитая голова: нардепы подрались в столичном ресторане

В одном из ресторанов на Днепровском спуске в Киеве подрались нардепы. Это Руслан Богдан из фракции "Батькивщина" парламента предыдущего созыва и новоизбранный депутат от "Европейской солидарности" Сергей Алексеев.
Произошло это после обеда 2 августа, сообщает УНН со ссылкой на источник в полиции.
Отмечается, что парламентарии сначала ссорились, а потом началась драка. На место вызвали полицию, однако нардепы от объяснений отказались.
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Известно также, что Алексеев обратился в больницу, где зафиксировали перелом ребра и многочисленные ушибы головы и туловища.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье "хулиганство".
Сегодня, 3 сентября, Верховная Рада примет в целом законопроект об отмене депутатской неприкосновенности.
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