Богдан не предоставил доказательств договоренностей Ермака с РФ - ГБР

Богдана допросили после публикации с ним интервью. Фото: president.gov.ua

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан на допросе не предоставил доказательств договоренностей украинских чиновников из РФ. Об этом в понедельник сообщило Государственное бюро расследований.

Богдана допросили, как свидетеля.

"Целью допроса было выяснение имеющихся у свидетеля достоверных данных и подтверждение осуществления украинскими чиновниками возможных противоправных действий в пользу другого государства.

На официальном допросе свидетель сообщил, что такой информацией не обладает, подтверждений и доказательств у него нет, а о возможных незаконных действиях украинских должностных лиц он узнал из открытых источников и средств массовой информации", - сообщили в ГБР.

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В интервью Дмитрию Гордону Андрей Богдан заявил о якобы договоре руководителя Офиса президента Андрея Ермака с россиянами. После этого Государственное бюро расследований вызвало его на допрос.