Боевые офицеры получили генеральские звания

Президент Владимир Зеленский присвоил генеральские звания военнослужащим Вооруженных Сил Украины.

Указы издал 6 декабря.

Звание генерал-майора получил бывший командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", нынешний начальник Главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ, бригадный генерал Владислав Клочков.

Также звание бригадного генерала получили:

командующий Сил поддержки Дмитрий Герега;

заместитель командующего морской пехоты Военно-Морских сил, бывший командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Дмитрий Делятицкий;

заместитель командующего Объединенными силами, бывший командир 58 омбр Михаил Драпатый;

заместитель начальника Генерального штаба Александр Кириленко;

заместитель начальника Объединенного штаба Командования объединенных сил Виктор Кучеренко;

заместитель командующего Войск связи и кибербезопасности Дмитрий Романов;

заместитель командующего Сил специальных операций, экс-командир 3-го полка спецназначения Александр Трепак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бронированные "Козаки", танки и "Друга Ріка" - как в Харькове поздравляли украинских воинов

1 декабря президент присвоил звание Героя Украины и вручил орден "Золотая Звезда" участнику боевых действий в составе Добровольческого Украинского Корпуса "Правый сектор" Дмитрию Коцюбайло с позывным "Да Винчи".

6 декабря Вооруженные силы Украины отметили 30-летие создания. Gazeta.ua собрала самые интересные факты об украинской армии.