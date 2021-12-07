Боевые офицеры получили генеральские звания

Президент Владимир Зеленский присвоил генеральские звания военнослужащим Вооруженных Сил Украины.
Указы издал 6 декабря.
Звание генерал-майора получил бывший командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", нынешний начальник Главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ, бригадный генерал Владислав Клочков.
Также звание бригадного генерала получили:
командующий Сил поддержки Дмитрий Герега;
заместитель командующего морской пехоты Военно-Морских сил, бывший командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Дмитрий Делятицкий;
заместитель командующего Объединенными силами, бывший командир 58 омбр Михаил Драпатый;
заместитель начальника Генерального штаба Александр Кириленко;
заместитель начальника Объединенного штаба Командования объединенных сил Виктор Кучеренко;
заместитель командующего Войск связи и кибербезопасности Дмитрий Романов;
заместитель командующего Сил специальных операций, экс-командир 3-го полка спецназначения Александр Трепак.
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1 декабря президент присвоил звание Героя Украины и вручил орден "Золотая Звезда" участнику боевых действий в составе Добровольческого Украинского Корпуса "Правый сектор" Дмитрию Коцюбайло с позывным "Да Винчи".
6 декабря Вооруженные силы Украины отметили 30-летие создания. Gazeta.ua собрала самые интересные факты об украинской армии.
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