Блогер метит на место Кличко. Мэр отреагировал стихом

Кличко отреагировал на песню о себе стихом. Фото: скриншот с видео

Украинский блогер Иван Марунич записал видео на песню "Однажды я стану мэром". Ролик, продолжительностью 2,24 с, распространил в сети.

На видео Марунич ездит по улицам Киева и поет о работе мэра, намекая на столичного голову Виталия Кличко.

Когда он станет мэром, поет блогер, его будут цитировать, как Кличко. Также планирует проводить ежедневные пресс-брифинг, развесить баннеры со своим лицом, открыть 100 станций метрополитена, запустить поезда "Интерсити" на Троещину.

Мэр Киева записал в ответ Маруничу короткий видео-стих.

"Зачем тебе эти бессонные ночи, каждый постоянно что-то от тебя хочет. Посмотрим, сколько ты сможешь продержаться. Музыкой лучше продолжай заниматься", - сказал Кличко.

Пользователи положительно оценили клип Марунича и ответ Кличко. В комментариях они писали "класс" и "огонь" мэру, а блогера благодарили за позитивное настроения.

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В ноябре 2020 года Виталий Кличко презентовал иллюстрированную книгу своих цитат "Кто не слышал, тот увидит!". Она имеет вид гармошки. В книгу вошли 14 известных цитат из речей мэра на брифингах и других мероприятиях. Издана тиражом 3 тыс. в подарочном формате. По словам Виталия Кличко, печатал ее за свой счет. Стоимость экземпляра - 125 грн.