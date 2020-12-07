Самоироничные цитатники Кличко уже в продаже: сколько стоит книга

"Александр, как вас зовут", - Виталий Кличко. Фото: "Вечерний Киев"

В ноябре 2020 года мэр Киева Виталий Кличко презентовал иллюстрированную книгу своих цитат "Кто не слышал, тот увидит!".

Продажи самоироничной книги уже стартовали, сообщил глава столицы.

Приобрести ее можно в сети магазинов и интернет-магазине Bookling.ua, а также в магазине "Сяйво книги" по адресу ул. Большая Васильковская, 6. Стоимость экземпляра - 125 грн.

"Средства от продажи идут в благотворительный фонд "Будущее Киев", на воплощение хороших проектов в столице", - отметил Кличко.

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Книга "Кто не слышал, тот увидит!" имеет вид гармошки. В нее вошли 14 известных цитат из речей мэра на брифингах и других мероприятиях. Издана тиражом 3 тыс. в подарочном формате. По словам Виталия Кличко, печатал ее за свой счет.