Блогер Волошин рассказал о заработанном на постановке: настоящее видео "позорной" акции

Фото: скриншот с видео Телефон девочке после сыгранного ее матерью возмущение вернули назад.

Блогер-миллионник Александр Волошин признался, что громкий iPhone-скандал был инсценировкой. Его придумал ради пиара.

Видеообращение парень опубликовал в Youtube.

Как выяснилось, мать девочки скандалила на камеру и отбирала "забранный" у ребенка телефон по просьбе Волошина.

В этом блогер не видит ничего плохого. Гордится, что его бесплатно прорекламировали СМИ и телевидение.

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По словам блогера, эту резонансную историю распространили около 100 ресурсов. Так он получил всеукраинскую славу и заработал.

"Это гениально. Запостили популярные журналы, сайты. Всем было выгодно это. Таким образом, по приблизительным подсчетам, я получил рекламы более чем на $250 тыс.", - рассказал Волошин.

Разоблачающий фрагмент на видео с 11:25.

Многие пользователи считали видео с Волошиным обычной постановлением ради "хайп", и не ошиблись. Его он снял в Киеве. Блогер ходил по центру столицы и спрашивал у прохожих, подписанные ли они на его TikTok. Первой сказала "да" маленькая девочка, которая гуляла с матерью. Волошин вручил ребенку смартфон стоимостью 20 тыс. грн. Только камера выключилась, "потребовал" вернуть гаджет. Блогер сначала просил отдать телефон, мол, это реквизит, объяснял все розыгрышем, предлагал за его возвращение 2 тыс. грн. А потом начал "вырывать" iPhone из рук.