Близкое окружение Тимошенко препятствует расследованию дел о подкупе избирателей - блогер

Журналист Татьяна Шустрова прокомментировала подкуп нардепом Валерием Дубилем избирателей

Заместитель лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко народный депутат Валерий Дубиль занимается подкупом избирателей в то же время, как сама Тимошенко показательно борется с этим явлением. Такое мнение у себя на Facebook высказала журналистка espreso.tv Татьяна Шустрова.

"В следующий понедельник ГБР снова вызывает на допрос нардепа от "Батькивщины" Валерия Дубиля. По имеющимся у правоохранителей аудиозаписям, именно он координировал оплату российских технологов, которые организовывали сетку для подкупа избирателей с расходами в сотни миллионов гривен. Но в Дубиля сейчас другие дела, запланировано гречкодавство следует довести до конца, поэтому и допросы в ГБР он игнорирует, и на заседание ВР не ходит", - написала Шустрова.

По ее словам, таким образом складывается довольно странная и противоречивая ситуация внутри партии "Батькивщина".

"Странная ситуация происходит. С одной стороны Юлия Тимошенко отовсюду кричит о том, что выборы должны быть честными, о важной роли МВД в защите прав людей на волеизъявление, а с другой - именно близкий соратник Тимошенко дерзко демонстрирует неуважение к правоохранительным органам и всячески препятствует расследованию дела о подкупе", - отметила журналистка.

Она также подчеркнула, что такие "игры" могут быть опасными для тех, кого в них будет вовлечено.

"Это очень остроумно, но опасно. Не для Тимошенко и Дубиля, которые пользуются депутатским иммунитетом, а для тех, кого они вовлекли в эту рискованную авантюру. Потому что все мы помним, как три месяца назад Килийский районный суд Одесской области приговорил к 5 с половиной лет лишения свободы женщину, которая скупала голоса для "Батькивщины" на прошлогодних выборах в ОТГ", -завершила Татьяна Шустрова.