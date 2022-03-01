Блицкриг России потерпел полное поражение - Данилов

Блицкриг Российской Федерации против Украины потерпел полный провал.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
"Шестой день украинского национального сопротивления наносит сокрушительные ответные удары российской оккупационной армии, которую Кремль считал непобедимой", - сказал секретарь СНБО.
В то же время, все российское военно-политическое руководство РФ имеет бесспорные перспективы Гаагского трибунала за преступления против Украины и ее народа, отметил Данилов.
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"Враг - на грани истощения, в то время как Украина становится все сильнее с каждым днем, как и поддержка Украины наиболее влиятельными странами мира.
Россия – страна-террорист, оставшаяся в вопиющем одиночестве, без союзников, без чести и достоинства! Никто не останется без наказания", – сказал секретарь СНБО.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале "военной операции" в Украине. Кремль назвал военные преступления России против Украины "освобождением от гнета".
РФ с начала полномасштабной агрессии против Украины понесла больше потерь, чем за восемь лет боевых действий в Сирии.
Россия ориентировочно потеряла 5710 человек личного состава.
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