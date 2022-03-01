Блицкриг России потерпел полное поражение - Данилов

На Путіна і решту вищого керівництва РФ чекає Гаазький трибунал, сказав Данілов.

Блицкриг Российской Федерации против Украины потерпел полный провал.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Шестой день украинского национального сопротивления наносит сокрушительные ответные удары российской оккупационной армии, которую Кремль считал непобедимой", - сказал секретарь СНБО.

В то же время, все российское военно-политическое руководство РФ имеет бесспорные перспективы Гаагского трибунала за преступления против Украины и ее народа, отметил Данилов.

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"Враг - на грани истощения, в то время как Украина становится все сильнее с каждым днем, как и поддержка Украины наиболее влиятельными странами мира.

Россия – страна-террорист, оставшаяся в вопиющем одиночестве, без союзников, без чести и достоинства! Никто не останется без наказания", – сказал секретарь СНБО.