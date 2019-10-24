Благодаря СМИ руководитель хора Веревки забеспокоился, чтобы у него "не поехала крыша"

Хор Веревки прокомментировал видео. Фото: uain.press

Хор Веревки беспощадно критикуют из-за видеообращение, снятого еще в 2014 году. Через внимание СМИ, руководителю хора пришлось выключить мобильный телефон.

Как утверждают сами артисты, видео записано сразу после оккупации Крыма, написали в Обозревателе.

Тогда записать видео решили сами артисты.

"Тогда бытовало мнение, что если обратиться к россиянам, они одумаются. Поэтому и записали такое обращение. У нас есть активные люди, которые это организовали. Но, как видите, это были, как говорится, "напрасные дела", потому что агрессор пошел дальше", - отметил работник хора, пожелавший оставаться анонимным.

Также он отметил, что не понимает, зачем сейчас поднимать эти материалы. Добавил, что из-за внимания прессы к руководителю хора, последнему пришлось выключить телефон, потому что "так может поехать крыша".

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В сети разгорается новый скандал вокруг хора Веревки. Артистам вспомнили их "миролюбивое" обращение к россиянам и Донбассу. На канале "Свобода слова" было опубликовано видео 2014 года, на котором артисты рассказали о своих тесных связях с Россией, назвав войну на востоке Украины "политическими играми".