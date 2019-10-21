"Так было, есть и будет" – в "Квартале" прокомментировали скандальный номер

В студии "Квартал 95" номер назвали острой политической сатирой. Фото с открытых источников.

Студия "Квартал 95" прокомментировала номер о поджоге дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

Там заявили, что "это острая политическая сатира, так было, есть и будет. Даже если это не нравится некоторым политикам. Именно политики, их действия и последствия их действий, которые испытывают миллионы украинский, дают нам повод для сатиры".

И добавили, что благодарны хора имени Веревки за участие в выступлении, и выразили сожаление, "что заслуженный коллектив незаслуженно подвергается информационной атаке".

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"Коллектив не участвовал в написании материала, поэтому, пожалуйста, уважайте его", - отметили в "Квартале".

19 октября в выпуске шоу "Вечерний квартал" студии "Квартал 95" комик Евгений Кошевой вместе с женской частью национального хора имени Веревки исполнил насмешливую песню о поджоге дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Видео выступления опубликовали на странице студии "Квартал 95" в Youtube.