Беженцев из Афганистана не хотят размещать на Киевщине

В Украине не знают, где поселить афганских беженцев. Фото: УНИАН

Министерство юстиции не поддержало инициативу министра МВД о размещении беженцев из Афганистана в закрытых колониях Киевской области.

"Мы на такую ​​инициативу уже отреагировали. Минюст официально предложил другие учреждения. Был запрос от Министерства внутренних дел, и Минюст предложил колонии, например, Черниговскую и Кременчугскую", - сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая в эфире телеканала "Дом".

Черниговская и Кременчугская колонии уже закрыты, но на продажу еще не выставлены.

"Они еще не выставлены, но уже не работают. И они не работают не так давно. Это свидетельствует о том, что в этих колониях теоретически гораздо дешевле восстановить жизнедеятельность. Восстановить системы отопления, водоснабжения и тому подобное. Поэтому предложили именно их", - пояснила заместитель министра.

Окончательного решения о предоставлении помещений для беженцев еще нет.

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Министерство внутренних дел предложило использовать пустые тюрьмы Минюста в Буче и Ирпене, которые сейчас не работают, для поселения беженцев из Афганистана. МВД предлагает передать эти учреждения из управлению Минюста в ГТС. На перепрофилирование тюрем надо около 100 млн гривен, а на содержание граждан Афганистана - 264 миллионов гривен в год.