Без темных лошадок и украинского Макрона - как стартует президентская избирательная кампания

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко рейтинг 9%. Фото: РБК-Украина

На президентских выборах 2019-го не стоит ожидать появления "Украинская Макрона". "Темных лошадок" не будет. Об этом Gazeta.ua рассказал политолог Вадим Карасев.

"Украинского Макрона "на выборах президента в 2019 году не будет. Темные лошадки не появляются, когда об этом много говорят. Есть лидер президентской гонки - Юлия Тимошенко. Теперь начинается борьба за второе место.

Те, кто не определился, будут выбирать в пользу лидеров. Во второй тур Тимошенко попадает. Основная борьба будет за второе место между действующим президентом и претендентами на эту должность. Люди хотят порядка, спокойствия, благополучия. Ищут опытных политиков и лидеров ".

Шансы на победу действующего президента Петра Порошенко все еще остаются.

"У Порошенко есть шанс, если в Украине создадут автокефальную церковь. Должны быть серьезные события, которые убедят избирателей. Главное попасть во второй тур. Там будет другая игра. Необязательно победитель первого тура побеждает во втором. Придется создавать коалиции, искать поддержку кандидатов, которые не прошли. У действующей власти всегда есть шансы победить.

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У Гриценко всегда неплохая социология в избирательной кампании. А во время выборов он сдает. Если выйдет во второй тур, шансы на победу у него есть. У Вакарчука шансов на президентство нет".

Социологическая группа "Рейтинг" опубликовала исследование о кандидатах в президенты на выборах 2019-го. Лидирует руководительница партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. За нее готовы проголосовать 9%. На втором месте - Анатолий Гриценко с 7%. За Юрия Бойко, Святослава Вакарчука и Владимира Зеленского отдают голос 6%. А действующего президента Петра Порошенко поддерживают 5 процентов населения. Треть опрошенных не определились либо не намерены голосовать.