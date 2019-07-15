Без парада: появился указ о праздновании Дня Независимости

Президент также предлагает Кабмину обратиться к религиозным организациям с предложением провести 24 августа молебны за Украину

На сайте президента Украины обнародован указ о праздновании 28-й годовщины Независимости Украины. В нем нет упоминаний о военном параде.

Указ датирован 11 июля и уже вступил в силу.

Документ определяет официальные мероприятия ко Дню Государственного флага, 23 августа, и Дня Независимости, 24 августа.

Ко Дню Независимости Владимир Зеленский распорядился провести торжественные мероприятия, возложить цветы к памятникам и памятным знакам, местам захоронений участников Революции достоинства, участников войны на востоке Украины. Также устроить научные конференции, образовательные и патриотически-воспитательные мероприятия.

Президент также предлагает Кабмину обратиться к религиозным организациям с предложением провести 24 августа молебны за Украину.

Министерству иностранных дел Зеленский поручает провести мероприятия за пределами государства, областным администрациям - разработать и реализовать региональные планы мероприятий, а МВД, СБУ и КГГА - обеспечить порядок во время празднования в Киеве.

Президент Владимир Зеленский отменил парад на День Независимости. Зато хочет выделить 300 млн грн на премии украинской военным. Заверил, что празднование 24 августа пройдет в новом формате.