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четверг, 11 июля 2019 11:15

Зеленский - это пример, когда люди выбирают вместо достоинства 1000 грн

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Зеленский - это пример, когда люди выбирают вместо достоинства 1000 грн
На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась новая петиция, в которой требуют проведения военного парада ко Дню Независимости. Фото: ТСН

Праздник Независимости и парад - единственный день в году, когда армия является главной темой на повестке дня государства.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит офицер резерва Вооруженных сил Роман Кулик.

"Именно 24 августа вопрос войны, гордости и борьбы за свою землю становится ключевым для общества. Без парада этого не будет. Зеленский обещает какое-то другое мероприятие, чтобы отпраздновать День Независимости, но всем будет на него все равно. Это не будет иметь такого большого эффекта. Общество еще больше отдаляется от войны. Украинцы забываются, что есть армия, конфликт на Донбассе. Прячут это под ковер. Парад был единственным мероприятием, которое напоминало о войне стране", - отмечает он.

В этот день в Украину всегда приезжали международные партнеры, напоминает Роман Кулик.

"Таким образом показывали свою поддержку. Вооруженные силы НАТО участвовали в параде вместе с украинскими военными. Это была демонстрация того, что Украина имеет сильных партнеров. Теперь они видят, что мы отказались от этого мероприятия. Посчитают, что больше у нас нет желания воевать за свою землю, не хотим победить. Поэтому поддержка мира может уменьшиться. Новоизбранный президент показывает, что готов к компромиссам, чтобы закончить войну любой ценой. Зеленский - это пример, когда люди выбирают вместо достоинства тысячу гривен", - считает военный.

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По его словам, парад имеет очень символическое значение для армии и общества.

"Украинцы могут увидеть мощь Вооруженных сил. Поблагодарить воинов за защиту. А они в свою очередь могут получить заряд поддержки и морального вдохновения. Почувствовать, что страна, которую они защищают, уважает их. Парад показывает, что мы готовы бороться и дальше за свою независимость .

Поэтому многие военные против его отмены. Скорее всего, проведем свой парад. Пройдемся по Крещатику колонной, где будут действующие военнослужащие, ветераны, волонтеры, без представителей власти. Зеленский не изменит свое решение. Его электорат отмену парада поддерживает. Они и раньше считали это мероприятие бестолковой тратой бюджетных средств. Для Зеленского отмена парада - правильный шаг с точки зрения политической логики. Может даже придать ему электоральных баллов от тех, кто уверен, что "можно просто прекратить стрелять", - добавляет Роман Кулик.

Президент Владимир Зеленский отменил военный парад на День Независимости.

Сэкономленные деньги отдадут военным в виде премий, заявил он в видеообращении в Facebook.

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Дата
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