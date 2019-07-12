Когда продолжают гибнуть солдаты, праздновать нечего - Алексей Кущ

Эксперт Алексей Кущ: Поведенческие модели развития экономики страны глубже и сложнее, чем нам кажется Фото: Антикор

Парад никогда не был выгоден экономически. Выполняет только идеологическую функцию.

Об этом Gazeta.ua рассказал финансовый эксперт Алексей Кущ.

Президент Владимир Зеленский отменил парад на День Независимости. Зато хочет выделить 300 млн грн на премии украинским военным. Заверил, что празднование 24 августа пройдет в новом формате.

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"Я бы не рассматривал парад в контексте экономических выгод. Говорить, что эти деньги можно было использовать лучше просто неправильно. Любые имиджевые мероприятия никогда не имеют прямой экономической выгоды. Действуют опосредованно. Поведенческие модели развития экономики страны глубже и сложнее, чем нам кажется.

Цель парада - стать символом чего-то законченного. В азиатских странах парад символизирует победу над колониальным прошлым, как в Индии например. В США нет такой практики, хотя страна очень милитаризована. Война за независимость для них далекое прошлое. Хотя в этом году Трамп выразил желание провести парад.

В условиях войны парад неправильный мероприятие. Он должен проходить, когда существует состояние определенности. Надо перевернуть лист, чтобы появилось место для парада. Когда продолжают гибнуть солдаты, праздновать нечего ", - говорит Алексей Кущ.

Средства для парада лучше использовать на покупку квартир для военных. Об этом Gazeta.ua рассказал политтехнолог Дмитрий Раимова.