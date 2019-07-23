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Без Ляшко, братьев Добкиных и Кононенко: какой будет новая Рада

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Выборы 21 июля, по предвварительным подсчетам, заводят в парламент 5 партий - президентскую "Слугу народа", "Оппозиционную платформу - За жизнь" Медведчука-Рабиновича, "Батькивщину" Тимошенко, "Европейскую солидарность" Порошенко и "Голос" Вакарчука. В парламент не попадает партия Олега Ляшко, "Самопомощь" и еще с десяток мажоритарщиков, которые проработали в Раде не один созыв.

Без кого будет новая Верховная Рада, рассказывает Gazeta.ua.

Олег Ляшко, №1 в списке "Радикальной партии Олега Ляшко"

Он впервые зашел в Раду в 2006 году с "Блоком Юлии Тимошенко" и работал председателем подкомитета по вопросам регламента и депутатской этики. За 6 лет Ляшко пошел на парламентские выборы по мажоритарке - и выиграл, был избран от №208 округа в Черниговской области. А уже в 2014-м завел в Раду свою партию. В парламенте Ляшко ел землю с трибуны со словами "Кланяюсь святой украинской земле, целую ее, им", целовал коров, ходил на Тернопольский рынок, чтобы спросить у людей о проблемах и замахивался руками на Бойко.

По подсчетам 94,2% бюллетеней, "Радикальная партия" набирает 4,1%. Партия не попадает в Раду, впрочем получать государственное финансирование (так как одолела 2% барьер).

Братья Добкины: Михаил был №15 в списке "Оппоблока", Дмитрий - мажоритарщиком по 178 округу (Харьковская область)

Михаил Добкин к работе в Раде работал председателем Харьковской ОГА, городского главы Харькова и до 2014-го был членом Партии регионов. На сессии облсовета в 2014-м заявил о поддержке спецподразделения "Беркут": "Я сегодня разделяю позицию Партии регионов Харьковского областного совета и тоже надел футболку с надписью "Беркут", мы поддерживаем не только "Беркут", мы поддерживаем все спецподразделения и всех сотрудников милиции, которые сегодня, рискуя своей жизнью и здоровьем, охраняют общественный порядок, не допуская варваров и вандалов к погрому государственных зданий и учреждений".

Михаил Добкин вместе с братом Дмитрием зашли в Раду предыдущего созыва от "Оппоблока".

На этот раз "Оппоблок" не преодолел 5% барьер, набрав, по предварительным результатам, 3,06%. На мажоритарном округе Дмитрия Добкина обошел Александр Литвинов со "Слуги народа" и самовыдвиженец Анатолий Русецкий.

Светлана Залищук, самовыдвиженка по 199-му округу (Черкасская область)

Журналистка, активистка Залищук зашла в Раду после Революции достоинства в списке партии "Блок Петра Порошенко". Работала в комитете по иностранным делам, объединении "Равные возможности". Известная как участница парламентской группы "Еврооптимисты" вместе с Сергеем Лещенко и Мустафой Найемом. В феврале 2019-го вышла из фракции БПП, а на парламентские выборы пошла по мажоритарке.

Округ, на котором проработали уже 100% протоколов, Залищук проиграла кандидату от "Слуги народа" Сергею Нагирняку.

Игорь Кононенко, самовыдвиженец по 94-му округу (Киевская область)

В Раде 8-го созыва был первым заместителем председателя фракции "Блока Петра Порошенко". "Бизнес-партнер" Порошенко часто становился героем коррупционных журналистских расследований. В последние годы Кононенко ездил на округ, по которому баллотировался. В частности, в июле прошлого года ко дню села подарил людям торт со своим именем.

Сейчас в округе он значительно проигрывает кандидату от "Слуги народа", журналисту Александр Дубинский.

Сергей Кивалов, самовыдвиженец по 135 округу (Одесская область)

Кивалов, действующий президент Одесской юракадемии, впервые зашел в Раду в далеком 1998-м по своему 135-му округу. Через 8 лет он зашел в парламент от Партии регионов.

Кивалова помнят как соавтора закона "Кивалова-Колесниченко" - "Об основах государственной языковой политики". Документ признавал украинский государственной, впрочем предвидел официальное двуязычие в регионах, где количество представителей национальных меньшинств более 10%.

По итогам 78,78% обработанных протоколов, Кивалов проигрывает округ кандидату от "Слуги народа" с профессионально-техническим образованием Алексею Леонову.

Борислав Береза, самовыдвиженец по 213 округу (Киев)

Береза, экс-советник "Правого сектора", зашел в Раду в 2014-м как самовыдвиженец и работал заместителем председателя Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. Был соучредителем объединения "Укроп", которое назвал "украинской оппозицией".

Выборы 2019-го он проигрывает хирургу-стоматологу из клиники "Клиника Дубновой "Стоматолог и Я", кандидату от "Слуги народа" Артему Дубнову.

Оксана Сыроед, № 5 в списке "Самопомочи"

Сыроед зашла в Раду после Революции Достоинства с "Самопомиччю" и за месяц стала заместителем Парубия. В 2017-м вместе с соратниками из "Самопомочи" голодала под администрацией президента Порошенко с требованием прекратить давление на городского головы Львова, главы "взаимопомощи", Андрея Садового через вывоз мусора из города.

"Самопомощь", по предварительным результатам, набирает 0,63% поддержки на выборах и не проходит в Раду.

Вячеслав Богуслаев, самовыдвиженец по 77 округу (Запорожье)

Богуслаев был депутатом 4-х созывов: дважды избирался от "Партии регионов" и дважды выигрывал свой округ. По данным СБУ, группа компаний "Мотор Сич", которые связывают с Богуслаевым, в течение двух лет финансировало боевиков на востоке.

Нардеп проиграл 77 округ, на котором проработали уже 100% протоколов, 29-летний безработный Серию Штепе. Штепа занимался съемкой торжественных событий и свадеб.

Ирина Подоляк, выдвинутая "Самопомиччю" по 116 округу (Львов)

Подоляк пришла в Раду после Революции Достоинства и входила во фракцию "Самопомощь". Была одной из инициаторов закона о функционировании украинского языка как государственного.

Выигранный в 2014 году округ Подоляк проигрывает кандидату от "Европейской солидарности" Николаю Княжицкому.

Максим Бурбак, самовисуванець по 204 округу (Чернівці)

Бурбаки отработал депутатом 2 созыва, во время последнего возглавлял фракцию "Народного фронта" в Раде. Он был участником драки возле трибуны 2015-го, когда депутаты от "Народного фронта" налетели на Олега Барну за поведение с премьером Яценюком.

По промежуточным результатам, Бурбак проигрывает округ адвокату, кандидату от "Слуги народа" Валерию Божику.

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ЦИК обработала 90,89% электронных протоколов окружных избирательных комиссий в многомандатных избирательных округах.

Партия "Слуга народа" набирает 43,10%.

Автор: Ольга Кириленко
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