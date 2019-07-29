Без европейской интеграции и духовности: "слугам народа" выдали перечень комитетов Рады

Будущим депутатам от "Слуги народа" на "школе депутата" выдали перечень комитетов Верховной Рады. В списке не было 7 из 28 комитетов.

Об этом стало известно theБабель из собственных источников в партии.

Издание предполагает, что не включенные в перечень комитеты планируют ликвидировать и реформировать. Речь идет о таких комитетах:

европейской интеграции;

культуры и духовности;

прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений;

промышленной политики и предпринимательства;

по делам ветеранов и лиц с инвалидностью;

финансовой политики и банковской деятельности;

а также Специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации.

Некоторые комитеты могут объединить: строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства с комитетом транспорта - новый комитет будет называться комитетом по вопросам инфраструктуры, указывает СМИ. Еще ряд комитетов - переименуют.

"Комитет по вопросам здравоохранения станет комитетом по вопросам медицины. Комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений - аграрной политики. Государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления - децентрализации и регионального развития. Экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы - экологии. Предотвращение и противодействия коррупции - антикоррупционной реформы. Семьи, молодежной политики, спорта и туризма - гуманитарной политики, молодежи и спорта. Топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности - энергетики и тарифов. Информатизации и связи - диджитализации и IT ", - указывает theБабель.

Неизменным должен остаться только комитет экономической политики.

Всего в Верховной Раде в настоящее время действует 28 комитетов.

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Одним из совладельцев theБабель является гендиректор "1 + 1 медиа" Александр Ткаченко, который зашел в новый парламент по списку партии "Слуга народа". Соинвестором медиа является украинский олигарх Игорь Коломойский. В санаторно-гостиничном комплексе Трускавца "Риксос" началось недельное обучение для будущих депутатов от партии "Слуга народа". Организует его Киевская школа экономики. Депутатов разделили на 30 групп по 8-10 человек.