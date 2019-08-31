Берегитесь все - Зеленский предложил радикальный законопроект

 
Ексклюзивы
1/5
Как заработала новая Верховная Рада
Как заработала новая Верховная Рада
1 Просмотров: 4644
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Просмотров: 2889
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
2 Просмотров: 1476
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
Просмотров: 621
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
1 Просмотров: 450
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Просмотров: 1476
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
Просмотров: 5040
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 26532
Кому Украина платит пенсии за границей
Кому Украина платит пенсии за границей
Просмотров: 2736
Пока не видно, чем Зеленский отличается от предшественника - социолог
Пока не видно, чем Зеленский отличается от предшественника - социолог
Просмотров: 1935
Фото
Все фото
28
15
3
1
3
Как заработала новая Верховная Рада
Как заработала новая Верховная Рада
Как самый молодой в истории министр попал в правительство: подробности жизни чиновника
Как самый молодой в истории министр попал в правительство: подробности жизни чиновника
Семга и бутерброды с икрой. Чем кормят нардепов и как изменилось меню в Раде
Семга и бутерброды с икрой. Чем кормят нардепов и как изменилось меню в Раде
Зеленский внес законопроект об импичменте
Зеленский внес законопроект об импичменте
Новоизбранным депутатам раздали наборы &quot;молодого бойца&quot;
Новоизбранным депутатам раздали наборы "молодого бойца"
Видео
Все видео
Не знают, что такое САП - опросили депутатов от Слуги Народа
Не знают, что такое САП - опросили депутатов от Слуги Народа
Соратник Медведчука устроил провокацию в первый день Рады
Соратник Медведчука устроил провокацию в первый день Рады
Кум Путина заговорил на украинском языке в Раде
Кум Путина заговорил на украинском языке в Раде
Первое заседание Рады началось с опоздания - онлайн
Первое заседание Рады началось с опоздания - онлайн
В первый день работы в Раду вызвали полицию
В первый день работы в Раду вызвали полицию
Интервью
1/5
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 26532
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6390
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2520
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2700
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 7011
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
29 августа 2019
Просмотров: 765
Інший світ
Тиждень тому зустрів приятеля, дружбу з яким дуже ціную, бо вона здається неможливою — настільки ми різні за походженням і природою. Приміром ...
суббота, 31 августа 2019 17:45

Берегитесь все - Зеленский предложил радикальный законопроект

  Комментировать
Берегитесь все - Зеленский предложил радикальный законопроект
Зеленский внес законопроект, разрешающий прослушивание. Фото: Ракурс

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, предлагающий отменить так называемые "правки Лозового" и предоставить НАБУ и ГБР право самостоятельно осуществлять прослушивание.

Соответствующий законопроект № 1009 от 29 августа опубликован на сайте парламента.

В пояснительной записке говорится об изъятии изменений в Уголовный процессуальный кодекс, которые были приняты в 2017 году, о порядке исчисления и продления сроков досудебного расследования, назначение и проведение экспертизы, возможности обжалования уведомления о подозрении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не знают, что такое САП - опросили депутатов от Слуги Народа

"Предоставление Национальному антикоррупционном бюро Украины и Государственному бюро расследований права самостоятельно осуществлять снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей в рамках проведения негласных следственных и розыскных действий", — говорится в законопроекте.

Кроме того, законопроект предусматривает изъятие из КПК и закона о статусе народного депутата нормы, запрещающей без согласия Верховной Рады осуществлять обыск народного депутата, осмотр его личных вещей и багажа, транспорта, жилого или служебного помещения, а также вмешиваться в тайну переписки, телефонных разговоров и другой корреспонденции.

Отметим, в октябре 2017 года Рада приняла законопроект № 6232 о внесении изменений в ряд кодексов, который запускает судебную реформу, с поправками депутата от Радикальной партии Андрея Лозового.

Эти поправки предусматривают, что все процессуальные решения, которые в той или иной степени ограничивают права граждан, должны согласовывать у процессуального руководителя и у следственного судьи, который эти ходатайства рассматривает.

29 августа Верховная Рада 9-го созыва начала свою работу. На первом заседании народные депутаты провели 13 часов. Утвердили руководство парламента, комитеты, назначили правительство, главу СБУ и генпрокурора. Проголосовали в первом чтении изменения в Конституцию о депутатской неприкосновенности.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Берегитесь все - Зеленский предложил радикальный законопроект». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
августа

Смотреть можно вечно: появилось новое видео ликвидации Захарченко

В киевском институте учились четыре года

Самое читаемое
Как выглядят знаменитые женщины до 10 утра
Как выглядят знаменитые женщины до 10 утра
25
 Просмотров: 68673
Каким был Лисичанск и его жители 100 лет назад
Каким был Лисичанск и его жители 100 лет назад
21
 Просмотров: 29757
Обмен пленными: что происходит в аэропорту
Обмен пленными: что происходит в аэропорту
 Просмотров: 22599
Гончарук придумал, где возьмет деньги на строительство дорог
Гончарук придумал, где возьмет деньги на строительство дорог Просмотров: 18964
В последний день работы ГПУ &quot;слила&quot; громкое политическое дело
В последний день работы ГПУ "слила" громкое политическое дело 7 Просмотров: 16371
Политика
Не знают, что такое САП - опросили депутатов от Слуги Народа
Не знают, что такое САП - опросили депутатов от Слуги Народа
 Просмотров: 801
Эксгумация ради примирения - подробности встречи Зеленского и Дуды
Эксгумация ради примирения - подробности встречи Зеленского и Дуды Просмотров: 828
"Просто поговорили. О жизни" - Коломойский о встрече с Порошенко после выборов
"Просто поговорили. О жизни" - Коломойский о встрече с Порошенко после выборов Просмотров: 1908
Все законно - у Луценко прокомментировали закрытия громкого дела
Все законно - у Луценко прокомментировали закрытия громкого дела 1 Просмотров: 594
Разумков рассказал о своих впечатлениях от первого рабочего дня Рады
Разумков рассказал о своих впечатлениях от первого рабочего дня Рады 1 Просмотров: 5085
Больше всего комментируют
7
Гонтареву сбил автомобиль: травмы серьезные
7
В последний день работы ГПУ "слила" громкое политическое дело
5
Больше не вежливые: российский военный избил женщину в оккупированном Севастополе
3
Луценко является акционером сети нелегальных казино - Арахамия
2
Крабсбургер, десяток котов и техники сквирта: 5 необычных мест Одессы
Голосов: 10672
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua