Как заработала новая Верховная Рада

Фото: Сергей СТАРОСТЕНКО

29 августа Верховная Рада 9-го созыва начала свою работу. На первом заседании народные депутаты провели 13 часов. Утвердили руководство парламента, комитеты, назначили правительство, главу СБУ и генпрокурора. Проголосовали в первом чтении изменения в Конституцию о депутатской неприкосновенности.

Gazeta.ua напоминает, как проходил первый день работы парламента.

В 9.30 у входа в парламент выстроилась 10-метровая очередь с полсотни журналистов. Их по аккредитации постепенно пропускает охрана. Начали приходить с 4.00 утра.

Автор: Назар ВАЛЬЧУК В очереди приходилось стоять полтора часа

За оградой собрались две сотни человек.

- Требуем увольнения Кличко, - кричит в мегафон человек.

Вдоль ограждения стоят люди с плакатами "Предложенного доступного жилья нет. Средства исчезли", "Примите закон об избирательных правах переселенцев", "Реформа полиции провалена. Коррупция в МВД процветает".

Автор: Назар ВАЛЬЧУК Протестовали против Авакова

- Пришел выдвинуть требования нынешним депутатам. Надеюсь, они будут поддерживать те шаги, за которые многие наши ребята положили свою жизнь. Прежде всего, это национальная безопасность, полная декоммунизация и деколонизация, утверждения украинского, курс в ЕС и НАТО. Это все фундаментальное. Нужное для противодействия агрессору. А агрессор один - Россия, - говорит активист инициативы "Выключи российское" Владимир Юрченко.

Автор: Назар ВАЛЬЧУК Молодеж за западный курс

В 10.18 час. народных депутата Верховной Рады 9-созыва приносят присягу в сессионном зале. Текст присяги зачитывает старший нардеп - бывший "регионал" 78-летний Юлий Иоффе. В зале присутсвует президент Владимир Зеленский.

Перед этим парламентарии почтили память погибших украинских воинов у Стены памяти на Михайловской площади и участников Революции достоинства на Аллее Героев Небесной сотни.

Из парламента выходит почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет.

- Служить народу. Выполнять обязанности, а не служить себе. Этого нужно требовать от всех депутатов и всех должностных лиц, - говорит он.

Нардепы выходят из подъезда.

- Сегодня примем решение о снятии депутатской неприкосновенности. Ко мне подходили из других фракций, говорили: "Зачем вы это делаете. Давайте подумаем, протянем к зиме". Не буду их называть, потому что только первый день начали работать. Не хочется с кем-то терять отношения, - говорит бывший адвокат Зеленского на выборах президента, нардеп от "Слуги народа" 29-летний Александр Качура. На нем зеленый атласная галстук, платок из той же ткани в кармане пиджака, зеленый значок "Слуга народа".

Автор: Назар ВАЛЬЧУК Александр Качура работал адвокатом Зеленского на выборах

Ступеньками спускается председатель фракции "СН" Давид Арахамия. Подбегает к митингующим. Читает требования и бежит дальше.

Парламентарии несут голубые пакеты и футляры с депутатскими значками и удостоверениями.

- Давайте посмотрим вместе, - показывает содержимое пакета избранный по округу в Днипре "слуга народа" Кирилл Нестеренко. - Папочка, блокнотик, я так понимаю для заметок. Все красиво, нечего лишнего.

Автор: Назар ВАЛЬЧУК Новоизбранным нардепам раздали пакеты

- Ну что, как там? - спрашивает журналист из очереди у коллеги, который выходит из подъезда ВР.

- Кипяток, кипяток, - человек в форме несет кофе другому на дверях.

- Вас нет в списке, - говорит охранник журналистке.

- Как нет? - обижаются женщина. В очереди стояла полтора часа.

Проходим охрану.

На втором этаже телевизионщики окружают лидера партии "Голос", нардепа Святослав Вакарчука. Он в черном галстуке, белой рубашке и темно-синем костюме.

Автор: Назар ВАЛЬЧУК Вакарчук в кулуарах

- Песня, которая будет писаться в парламенте, зависит во-первых от депутатов, во-вторых - от украинского народа. Если некоторые нардепы будут нарушать закон, нормы парламентаризма, а люди им это будут позволят, то это опасный путь. Которым можно заехать в то место, о котором я бы не хотел говорить, - говорит Святослав.

В столовой Верховной Рады заняты все столы. В меню борщ с говядиной за 45 грн 67 коп, салат из помидоров, огурцов и перца - 25,09 грн, котлета по-киевски - 46,49 грн. Самые дорогие блюда - филе семги за 174,42 грн и голубцы с мясом и рисом по 84,18 грн.

- Я из Одессы, у меня есть округ. Основная задача - не подвести людей, которые будут голосовать как за партию, так и конкретно меня. Не упасть лицом в грязь, - говорит на входе в столовую нардеп от "Слуги народа", мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу Артем Дмитрук.

В сессионный зал поднимается лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев с "Европейской солидарности".

- Перейдем к принятию законов. Внесению изминений в Конституцию, вопросе о неприкосновенности. В этой рутине забываем о главном - обеспечении территориальной целесности Украины, - говорит Джемилев.

В кулуарах электронную сигарету курит еще один представитель "СН", основатель клиники "Борис" Михаил Радуцкий.

Встречаем председателя фракции "Голос" Сергея Рахманина.

- Кабинет министров формировался исключительно "Слугой народа". Как будет выглядеть состав правительства, нам никто не сообщал, - говорит Рахманин. - Пока трудно давать какие-то прогнозы. Увидим первые решения. Сейчас просто определенное количество людей зашли в Верховную Раду, приняли присягу и получили полномочия голосовать и принимать законы. Что это будут за законы, как они будут приниматься, что будет приоритетом - не знаю. Так же, как не знал и 2 месяца назад.

От парламента будет зависеть демократия в Украине

От парламента будет зависеть демократия в Украине. Зависит все. Ведь принимаются законы, по которым живем. Будет ли конец парламентаризма? Здесь достаточно людей с клепкой в ​​голове, здравым смыслом и уровнем ответственности, чтобы помешать этому.

С обновлением политики многие граждане связывают надежды. Кредит доверия пока не исчерпан. Теперь от власти зависит, как она этот кредит реализует. Ранее имела формальные основания говорить, что не в состоянии делать какие-то конкретные вещи, потому что не сформировано правительство. Теперь, начиная с сегодняшнего дня, у них будут все карты на руках. Чтобы воплотить все, что они обещали и все, что от них ожидают граждане.

Алена Шкрум с "Батькывщины" спешит на заседание фракции.

- Есть все основания работать хорошо в этом парламенте. Надежда огромная. И немного страшно, потому что у нас моно-большинство. Не требующан ни консультаций, ни помощи, ни компромиссов. Страшно, как для человека, который чуть больше понимает, как работают процессы в государстве. Все таки должны быть балансы и противовесы. Положительный звонок, что сегодня даже не думаем рассматривать 70 законопроектов. Как об этом говорили раньше - без решений комитетов, раздачи текстов. Но "Слуга народа" решила этого не делать.

Очень многое зависит не только от депутатов. Но и от журналистов, общественности, наших международных партнеров, от "Фейсбука". Насколько будут держать контроль, - говорит Шкрум.

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В 13.17 начинают первое заседание сессии.

Правительство во главе с премьером Владимиром Гройсманом слагает полномочия.

- Три года работы были непростыми. Хочу пожелать новой Верховной Раде постоянного чувства ответственности. Успехов - новому Кабинету министров, - говорит Гройсман с трибуны.

Создают 5 фракции и одну депутатскую группу. Фракцию "Оппозиционная платформа - За жизнь" возглавляют Юрий Бойко и Вадим Рабинович, "Батькивщина" - Юлия Тимошенко, "Европейская солидарность" - Артур Герасимов и Ирина Геращенко, группа "За будущее" - Виктор Бондарь и Тарас Батенко.

Около 14.00 на площади под парламентом активисты зажигают файеры. Призывают не назначать Арсена Авакова министром внутренних дел в новом правительстве.

- Аваков - черт, - выкрикивают несколько десятков человек. Держат буквы на бумаге "Оставляем мусоров?".

Главу партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова избирают председателем Верховной Рады. Его заместителями становятся однопартиец Руслан Стефанчук и представитель "Батькивщины" Елена Кондратюк.

Президент Владимир Зеленский выступает с посланием.

Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО Зеленский знает, как распускать Раду

- Вы имеете шансы попасть в учебники как парламент, который сделал невероятное. Или как таковой, который просуществовал меньше всех - один год. Фактически это - наш испытательный срок. Я уже знаю, что распускать Верховную Раду не так страшно. Но искренне верю, что так не случится, - говорит глава государства.

Завершают работу в 02.12 ночи 30 августа.

- Благодарю вас всех за плодотворную работу. Первую сессию Верховной Рады Украины девятого созыва объявляю закрытой, - говорит Разумков.

- Слава Украине, - слышится из зала.

- Героям слава. Дай Бог, дальше будет не хуже, - отвечает спикер. Раздаются аплодисменты.

- Зеленский пока не сделал ничего плохого, поэтому к нему столь высокий уровень доверия. Не было больших ошибок. На что надеялись все оппоненты, - говорит парламентский эксперт Игорь Когут.

В период 100 дней он созревал как политик. Есть разница, каким он пришел на должность и каким сейчас - более ведет себя политически. Оценку ему и его действиям будут давать уже через следующие 100 дней. Когда сформируется парламент и заработает правительство. Тогда будет более жесткая история.

Головокружительного падения рейтинга в этом году не будет. Задача максимум для новой власти - ни убавить роста экономики. Договориться о нормальном сотрудничестве с международными структурами. Однако самое ключевое - найти формулу решения войны в Донбассе. Это сверхзадача на ближайшие годы.

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В Верховной Раде работают 424 нардепа. Их украинцы избирали на внеочередных выборах 21 июля. В парламент прошли "Слуга народа" - 254, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 43, "Батькивщина" - 26, "Европейская солидарность" - 25, "Голос" - 20, остальные партии - 10, самовыдвиженцы - 46.