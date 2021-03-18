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четверг, 18 марта 2021 13:08

"Беня звонит и кричит, что выведет своих из фракции". Как Зеленский сосуществует с олигархами

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&quot;Беня звонит и кричит, что выведет своих из фракции&quot;. Как Зеленский сосуществует с олигархами
Совет нацбезопасности стал для Зеленского инструментом, который позволил определить "коридор возможностей". Фото: president.gov.ua

Открытая война против олигарха Игоря Коломойского станет поворотной точкой политической жизни президента Владимира Зеленского. Об этом пишут журналисты "Українськой правды".

Летом 2019-го Зеленский должен был каким-то образом собрать людей для выдвижения кандидатов по всей стране. Вполне очевидно, что он их не имел. Ему помогли в том числе олигархи.

СМИ называет фамилии Виктора Пинчука, Коломойского, Ильи Павлюка.

Сначала эти люди были готовы улыбаться и без жалоб покупать "300 скорых" или квартиры пленным морякам. Но настал момент показывать силу.

Олигархи Ахметов и Коломойский поочередно заваливали голосования "Слуги народа" по назначению министром энергетики Юрия Витренко.

Входить в открытый конфликт с двумя олигархическими группами Зеленский опасается.

Открытая война с олигархами - это в первую очередь война с их медиаимпериями. На что они способны в вопросе уничтожения рейтингов и доверия, Зеленский может поинтересоваться у таких людей, как Арсений Яценюк или Петр Порошенко, чьи антирейтинги уже который год бьют рекорды.

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Один из ближайших к Зеленскому депутатов "СН" очертил позицию президента так:

"Вот сейчас пришли наши к Зеленскому и говорят, что на Ахметова есть материалы, чтобы компании наказать. А он говорит: "Не называйте мне фамилий. Неважно кто: совершил преступление - отвечает. Они нам что, друзья?"

"Раньше приходилось постоянно маневрировать, торговаться. Беня звонит и кричит, что выведет всех своих депутатов из фракции, развалит монобольшинство. Пришлось договариваться с Веревским, чтобы в случае чего завести "Доверие" в коалицию. Тогда Беню попускало", - описывает политические баталии один из руководителей президентской фракции.

"А теперь все легче. Зеленский услышал, что Буткевич (владелец сети АТБ) что-то там хочет свою группу в "Слуге" скупить. Зе набрал Арахамию и попросил передать, что если тот не перестанет, то следующее заседание СНБО будет посвящено АТБ. И все как рукой сняло", - добавляет собеседник.

Совет нацбезопасности стала для Зеленского инструментом, который позволил определить "коридор возможностей": либо мы дружим, или есть риск повторить судьбу Медведчука, которому суждено стать первым экспонатом в музее деолигархизации времен Зеленского.

Поскольку Зеленский не хотел бы начинать открытую войну с олигархами "первого эшелона", выбор врагов упал на Петра Порошенко и Медведчука.

Преследование Порошенко - это фактически выполнение Зеленским предвыборного обещания своим избирателям: "Весна придет - сажать будем".

Атакой на Медведчука президент создает хлопоты не только пророссийским силам - он выбивает у своего предшественника возможность быть "самым большим патриотом". Это позволяет работать с прозападным избирателем, большая часть которого не хочет голосовать за Порошенко.

Судя по всему, Зеленский для похода на 2-й срок выбрал для себя именно проевропейскую нишу, а следовательно, нет другого выхода, как подвинуть с нее Порошенко.

"Самая большая проблема Зеленского сейчас - это Коломойский. Потому что американцы уже прямо говорят, что Беню придется привлекать. Зеленский оказывается в развилке: либо с американцами рвать отношения, или догонять Игоря", - описывает ситуацию один из тяжеловесов украинской политики.

Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, то за действующего главу государства Владимира Зеленского проголосовали бы 27,4% тех, кто примет участие в выборах и определился с кандидатурой.

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