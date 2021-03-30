Белый дом прокомментировал разговор между советниками Байдена и Зеленского

В США заявили о приверженности администрации Джо Байдена оживлению стратегического партнерства. Фото: pixabay.com

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейкоб Салливан заявил о необходимости активизации сотрудничества Украины и Соединенных Штатов "в поддержку политики Владимира Зеленского".

Так в Белом доме прокомментировали его вчерашний телефонный разговор с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

"Он также заявил о приверженности администрации президента Джо Байдена оживлению стратегического партнерства на поддержку плана президента Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации реформ, которые обеспечат справедливость, безопасность и процветание украинского народа", - говорится в заявлении Белого дома.

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29 марта состоялся телефонный разговор между советниками президентов Андреем Ермаком и Джейком Салливаном. Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и помощь США Украине. Руководитель ОП поблагодарил собеседника за поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины.