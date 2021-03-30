Белый дом прокомментировал разговор между советниками Байдена и Зеленского

 
Ексклюзивы
1/5
Можно ли допускать к обучению невакцинированных школьников - мнение эксперта
Можно ли допускать к обучению невакцинированных школьников - мнение эксперта
Просмотров: 171
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Просмотров: 540
Как сделать детей более ответственными
Как сделать детей более ответственными
Просмотров: 126
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Просмотров: 135
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Просмотров: 504
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
Просмотров: 3132
Пробное ВНО не нужно - эксперт
Пробное ВНО не нужно - эксперт
Просмотров: 144
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 441
Учителя ориентируются на прошлое - как школьники объясняют провалы на ВНО
Учителя ориентируются на прошлое - как школьники объясняют провалы на ВНО
Просмотров: 324
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Просмотров: 1161
Фото
Все фото
6
9
17
6
5
СБУ опубликовала новые доказательства по делу Семенченко и Шевченко
СБУ опубликовала новые доказательства по делу Семенченко и Шевченко
Как изменился Офис президента на четвертый день отмывания: фото до и после
Как изменился Офис президента на четвертый день отмывания: фото до и после
Вручную и немецкими машинами: показали чистку &quot;раскрашенного&quot; ОП
Вручную и немецкими машинами: показали чистку "раскрашенного" ОП
Возле Офиса президента началось &quot;большое отмывания&quot;
Возле Офиса президента началось "большое отмывания"
Надежду Савченко приговорили к 22 годам тюрьмы
Надежду Савченко приговорили к 22 годам тюрьмы
Видео
Все видео
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Под участком люди становились в очередь, брали по 500 грн
Под участком люди становились в очередь, брали по 500 грн
В Раду может попасть организатор "референдума ДНР" и обладатель российского паспорта
В Раду может попасть организатор "референдума ДНР" и обладатель российского паспорта
Судьям по 100 тыс. грн, а на бумагу нет. Куда идут деньги украинцев
Судьям по 100 тыс. грн, а на бумагу нет. Куда идут деньги украинцев
Медведчук и Козак в дни оккупации Крыма за бесценок получили большой нефтяной бизнес - "Схемы"
Медведчук и Козак в дни оккупации Крыма за бесценок получили большой нефтяной бизнес - "Схемы"
Интервью
1/5
"Преступникам достаточно легко похитить такие автомобили" - юрист рассказал, какие модели исчезают чаще всего
"Преступникам достаточно легко похитить такие автомобили" - юрист рассказал, какие модели исчезают чаще всего
Просмотров: 963
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Просмотров: 540
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 441
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Просмотров: 1161
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Просмотров: 423
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
28 марта 2021
Просмотров: 909
Незрозуміла політика
– Біда сталася. Мене обікрали. Всі гроші витягнули, – каже дружина. На Мінському масиві в Києві з її сумочки витягнули 1400 гривень. ...
вторник, 30 марта 2021 07:32

Белый дом прокомментировал разговор между советниками Байдена и Зеленского

  Комментировать
Белый дом прокомментировал разговор между советниками Байдена и Зеленского
В США заявили о приверженности администрации Джо Байдена оживлению стратегического партнерства. Фото: pixabay.com

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейкоб Салливан заявил о необходимости активизации сотрудничества Украины и Соединенных Штатов "в поддержку политики Владимира Зеленского".

Так в Белом доме прокомментировали его вчерашний телефонный разговор с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

"Он также заявил о приверженности администрации президента Джо Байдена оживлению стратегического партнерства на поддержку плана президента Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации реформ, которые обеспечат справедливость, безопасность и процветание украинского народа", - говорится в заявлении Белого дома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Американский советник Зеленского спрогнозировал встречу с Байденом

29 марта состоялся телефонный разговор между советниками президентов Андреем Ермаком и Джейком Салливаном. Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и помощь США Украине. Руководитель ОП поблагодарил собеседника за поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Белый дом прокомментировал разговор между советниками Байдена и Зеленского». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Студентка бросила учебу и разбогатела на продаже откровенных фото
Студентка бросила учебу и разбогатела на продаже откровенных фото
6
 Просмотров: 9252
Как выглядели крымские курорты в 1960-х - подборка фото
Как выглядели крымские курорты в 1960-х - подборка фото
14
 Просмотров: 7119
Самую татуированную женщину страны затравили в сети за необычную внешность: &quot;горячие&quot; фото тату-модели
Самую татуированную женщину страны затравили в сети за необычную внешность: "горячие" фото тату-модели
7
 Просмотров: 6840
Евгения Власова спела свою легендарную песню с участником на &quot;Голосе страны&quot;. Видео
Евгения Власова спела свою легендарную песню с участником на "Голосе страны". Видео Просмотров: 6318
&quot;Сотрудники издевались, зная, что не могу вернуться в оккупированный Донецк&quot;
"Сотрудники издевались, зная, что не могу вернуться в оккупированный Донецк"
 Просмотров: 4770
Политика
США будут усиливать партнерство с Украиной - советники президентов провели переговоры
США будут усиливать партнерство с Украиной - советники президентов провели переговоры Просмотров: 126
Раскол. Депутаты "Голоса" хотят переизбрать руководство
Раскол. Депутаты "Голоса" хотят переизбрать руководство Просмотров: 117
Обжаловали решение об оправдании нацгвардейца Маркива
Обжаловали решение об оправдании нацгвардейца Маркива Просмотров: 585
Верховная Рада проведет три внеочередные заседания: о чем будут говорить
Верховная Рада проведет три внеочередные заседания: о чем будут говорить Просмотров: 153
Тупицкий будет оспаривать указ Зеленского
Тупицкий будет оспаривать указ Зеленского 1 Просмотров: 261
Больше всего комментируют
9
В Раду может попасть организатор "референдума ДНР" и обладатель российского паспорта
4
Уволенный Тупицкий созывает заседание КСУ
2
"Невозможно гарантировать безопасность" - Мендель о выборах на Донбассе
1
Двери с Банковой хотят продать на аукционе
1
РФ провела военные учения в оккупированном Крыму
Голосов: 6378
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть