Белый дом готовится к приостановке работы

Белый дом может приостановить работу. Фото: ТСН

Администрация президента США начала предварительную подготовку к возможному прекращению работы правительства.

Правительство остановит работу 22 декабря, если президент Дональд Трамп и Республиканская партия не договорятся с демократами, которые не поддерживают выделение пяти миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой, сообщает The Washington Post.

В связи с этими разногласиями, в США не был утвержден бюджет на следующий финансовый год, который начался 1 октября.

Во время встречи с лидером Демократической партии в Сенате Чаком Шуммер и лидером демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси президент США Дональд Трамп заявил, что ему необходимо пять миллиардов долларов для строительства стены на границе с Мексикой.