Белый дом анонсировал переговоры Байдена с Зеленским

Президент США Джо Байден проведет переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.
О точной дате пока не сообщают, заявил 29 декабря корреспондент "Голоса Америки" в Белом доме Михаил Комадовский в Twitter.
"В Белом доме заявили, что вскоре состоится разговор президентов США и Украины", - написал он.
Сегодня США подтвердили позицию непоколебимой поддержки Украины перед проведением дипломатических переговоров с РФ.
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Президент США проведет телефонный разговор с лидером России Владимиром Путиным 30 декабря. Они обсудят ряд тем, включая будущие дипломатические контакты.
США и их союзники проведут многосторонние переговоры с Россией, направленные на деэскалацию ситуации вокруг Украины 10-13 января. Состоятся в трех разных форматах.
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