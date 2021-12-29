Белый дом анонсировал переговоры Байдена с Зеленским

 
Ексклюзивы
1/5
Старинные балерины и клоуны: как елки украшают 100-летними игрушками - впечатляющие фото
Старинные балерины и клоуны: как елки украшают 100-летними игрушками - впечатляющие фото
Просмотров: 594
Марлен Дитрих работала на разведку США. Ее песни вызвали у немецких солдат желание сдаться
Марлен Дитрих работала на разведку США. Ее песни вызвали у немецких солдат желание сдаться
Просмотров: 1035
Без Украины не примут никаких решений по ее будущему – что о нас пишет мир
Без Украины не примут никаких решений по ее будущему – что о нас пишет мир
Просмотров: 1431
Вагнергейт доказал, что в украинской разведке есть джентльмены
Вагнергейт доказал, что в украинской разведке есть джентльмены
Просмотров: 432
В армии должны быть люди, имеющие боевой опыт и мотивацию – разведчица Ярина Чорногуз
В армии должны быть люди, имеющие боевой опыт и мотивацию – разведчица Ярина Чорногуз
2 Просмотров: 1296
Аваков ушел в отставку, а Зеленский пошел войной на Ахметова: топ политических событий года
Аваков ушел в отставку, а Зеленский пошел войной на Ахметова: топ политических событий года
Просмотров: 909
"Похудела, потому что перестала пить лате" – за год 900 человек сбросили 3 т. лишнего веса
"Похудела, потому что перестала пить лате" – за год 900 человек сбросили 3 т. лишнего веса
Просмотров: 2844
России нужно вернуть ее исконное название – Московия
России нужно вернуть ее исконное название – Московия
5 Просмотров: 2781
Застреленный городской голова и 13 трупов на дороге: вспоминаем самые громкие Ч
Застреленный городской голова и 13 трупов на дороге: вспоминаем самые громкие Ч
Просмотров: 1062
Ипотека под 2 процента, но более высокие налоги: предприниматель рассказал о разнице жизни в Польше й Україні
Ипотека под 2 процента, но более высокие налоги: предприниматель рассказал о разнице жизни в Польше й Україні
Просмотров: 1044
Фото
Все фото
6
4
13
13
5
Прикрывали побратимов: президент встретился с семьями погибших воинов-героев Украины
Прикрывали побратимов: президент встретился с семьями погибших воинов-героев Украины
Из ангара &quot;Антонов&quot; выкатили самолет нового поколения - впечатляющие фото
Из ангара "Антонов" выкатили самолет нового поколения - впечатляющие фото
&quot;Эскорт, какаяразница&quot;: откровенное декольте помощницы замминистра образования наделало шум в сетях
"Эскорт, какаяразница": откровенное декольте помощницы замминистра образования наделало шум в сетях
Зеленские сходили в театр, послы у костра пили вино – неделя политиков в фото
Зеленские сходили в театр, послы у костра пили вино – неделя политиков в фото
&quot;Для меня до сих пор не понятно, почему этот театр абсурда продолжается&quot; - как прошёл суд по делу Шеремета
"Для меня до сих пор не понятно, почему этот театр абсурда продолжается" - как прошёл суд по делу Шеремета
Видео
Все видео
Расследование по "Межигорью" завершили - Януковичам светит до 15 лет тюрьмы
Расследование по "Межигорью" завершили - Януковичам светит до 15 лет тюрьмы
Жена Зеленского рассказала о скумбрии по 8 грн
Жена Зеленского рассказала о скумбрии по 8 грн
Показали объятия Арестовича с Мураевым
Показали объятия Арестовича с Мураевым
Зеленский обещал стоять в пробках. Но сейчас для его кортежа перекрывают дорогу - Bihus.info
Зеленский обещал стоять в пробках. Но сейчас для его кортежа перекрывают дорогу - Bihus.info
В отношении Гогилашвили открыли уголовное производство
В отношении Гогилашвили открыли уголовное производство
Интервью
1/5
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
6 Просмотров: 1260
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Просмотров: 954
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
2 Просмотров: 1854
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Просмотров: 1467
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Просмотров: 675
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
29 декабря 2021
Просмотров: 162
Новорічні дива
"Син планує встановити в кімнаті камеру, щоб засікти Святого Миколая. Хоче побачити його на власні очі. Як викрутитися, щоб дитина не розчарувалася?" ...
среда, 29 декабря 2021 21:49

Белый дом анонсировал переговоры Байдена с Зеленским

  Комментировать
Белый дом анонсировал переговоры Байдена с Зеленским
В Белом доме заявили о предстоящем разговоре Байдена с Зеленским. Фото: офис президента

Президент США Джо Байден проведет переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.

О точной дате пока не сообщают, заявил 29 декабря корреспондент "Голоса Америки" в Белом доме Михаил Комадовский в Twitter.

"В Белом доме заявили, что вскоре состоится разговор президентов США и Украины", - написал он.

Сегодня США подтвердили позицию непоколебимой поддержки Украины перед проведением дипломатических переговоров с РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский обсудил с Госдепом США предстоящие переговоры с РФ

Президент США проведет телефонный разговор с лидером России Владимиром Путиным 30 декабря. Они обсудят ряд тем, включая будущие дипломатические контакты.

США и их союзники проведут многосторонние переговоры с Россией, направленные на деэскалацию ситуации вокруг Украины 10-13 января. Состоятся в трех разных форматах.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Белый дом анонсировал переговоры Байдена с Зеленским». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
декабря

Заработала одна из самых коротких подземок Европы

Крупнейший авианалет разрушил столицу страны

Самое читаемое
Из ангара &quot;Антонов&quot; выкатили самолет нового поколения - впечатляющие фото
Из ангара "Антонов" выкатили самолет нового поколения - впечатляющие фото
4
 Просмотров: 8775
Предпринимательницу вместе с сыном убили в собственном доме
Предпринимательницу вместе с сыном убили в собственном доме
6
 Просмотров: 8280
Кива разразился антиукраинским заявлением в эфире российского ток-шоу
Кива разразился антиукраинским заявлением в эфире российского ток-шоу
 3 Просмотров: 6939
5 фраз после ДТП, на которые нужно правильно ответить
5 фраз после ДТП, на которые нужно правильно ответить Просмотров: 6705
Полной оккупации Украины не будет - Ярош
Полной оккупации Украины не будет - Ярош 3 Просмотров: 5760
Политика
Зеленский обсудил с Госдепом США предстоящие переговоры с РФ
Зеленский обсудил с Госдепом США предстоящие переговоры с РФ Просмотров: 234
С 2019-го у украинцев становится меньше оптимизма
С 2019-го у украинцев становится меньше оптимизма Просмотров: 144
Байден проведет переговоры с Путиным до Нового года
Байден проведет переговоры с Путиным до Нового года Просмотров: 306
Прикрывали побратимов: президент встретился с семьями погибших воинов-героев Украины
Прикрывали побратимов: президент встретился с семьями погибших воинов-героев Украины
6
 Просмотров: 702
Турчинов о сегодняшних обысках у представителей "Европейской солидарности": это приближает конец "зеленой власти"
Турчинов о сегодняшних обысках у представителей "Европейской солидарности": это приближает конец "зеленой власти" Просмотров: 792
Больше всего комментируют
20
Украинцы хотят видеть президентом Гордона
6
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
5
Кому проигрывает Зеленский во втором туре выборов - опрос
4
После скандала с помощницей замминистра образования уволили
3
Кива разразился антиукраинским заявлением в эфире российского ток-шоу
Голосов: 841
Голосование Что вы считаете главным политическим событием 2021 года в Украине?
  • Арест Виктора Медведчука
  • Расследование об офшорах "95 квартала"
  • Отставку Арсена Авакова
  • Выборы мэра Харькова
  • Противостояние Ахметова и Банковой
  • Вагнергейт
  • Дело о госизмене против Петра Порошенко
  • Довыборы на Прикарпатье
  • Отставку спикера Дмитрия Разумкова
  • Санкции США против Деркача с Дубинским и Тупицкого с Портновым
  • Другое (укажите что)
Просмотреть