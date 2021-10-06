Народный депутат от "Слуга народа", чемпион Олимпийских игр Жан Беленюк хочет продать золотую медаль, которую выиграл в этом году в греко-римской борьбе.
Об этом он сообщил в Facebook.
"Друзья, хочу сделать доброе дело. Многие уже сделали фото с моей золотой медалью, которую я привез из Токио. Она - честь и гордость нашей страны. Благодарен Богу и команде, что именно мне посчастливилось привезти единственную золотую медаль для Украины.
Но еще я хочу сделать так, чтобы эта медаль принесла пользу, а не просто лежала на полке.
Думаю провести аукцион и продать ее, а все вырученные деньги передать на благотворительную помощь больным детям", - сообщил спортсмен.
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Беленюк обратился к пользователям Facebook: "Что скажете по этому поводу? Поддержите мое решение?"
Жан Беленюк шел 10-м в списке "Слуги народа" на внеочередных выборах в Верховную Раду в 2019 году. Работает первым заместителем председателя Комитета по вопросам молодежи и спорта.
"Золото" Олимпиады - единственная награда, которой не хватало Беленюку. Он - двукратный чемпион мира, трижды выигрывал европейское первенство. На Олимпиаде в Рио в 2016-м Беленюк выиграл серебряную медаль.
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