Белецкий заявил о решении Нацкорпуса участвовать в выборах

8 августа "Национальный Корпус" провел съезд партии в Одессе и сообщил о решении участвовать в местных выборах 2020 года. Пока партия представила своих кандидатов в Одесский горсовет. Но также представители Нацкорпуса будут баллотироваться и в других городах Востока и Юга Украины.

Об этом лидер партии Андрей Белецкий заявил во время съезда.

"Местные выборы – это момент надежды, но одновременно и чрезвычайной опасности. Националисты не имеют права проиграть выборы в ключевых городах Востока и Юга страны. Для пятой колонны – мы опасная сила и враги, для каждого украинца мы – друзья и защитники. Надо сломать ментальные заборы и показать, что национальные силы – это "строители", что мы можем не только защитить Одессу, но и развивать ее", – заявил глава "Национального Корпуса".

Фото: Пресс-служба Нацкорпуса

Во время вчерашнего съезда, на который собралось около полутора тысяч делегатов и гостей, партия также представила 12 кандидатов в Одесский городской совет. Ими стали: Давид Шубладзе (врач-хирург), Валерий Начвинов (предприниматель, волонтер), Сергей Варламов (руководитель одесского отделения "Национального Корпуса"), Сергей Братчук (военный, доброволец, журналист), Савицкая Виктория (педагог, общественная активистка), Яна Титаренко (эколог, общественный деятель), Демьян Ганул (зоозащитник, предприниматель), Александр Вельможко (юрист, журналист, спортсмен), Артем Гудин (педагог, тренер по боксу, вице-президент Украинской федерации смешанных единоборств "UF ММА"), Виктория Корпусова (зоозащитница, предприниматель), Евгений Нижегородов (экономист, спортсмен) и Владимир Никитенко (предприниматель).