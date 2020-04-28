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вторник, 28 апреля 2020 15:19

Банкротство украинских фермеров выгодно сторонникам рынка земли - Билецкий

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Банкротство украинских фермеров выгодно сторонникам рынка земли - Билецкий
Лидер партии "Национальный Корпус" Андрей Белецкий: "Власть не поддерживает украинских фермеров во время карантина, потому что ей выгодно их банкротство". Фото: РБК-Украина

Украинским фермерам грозит банкротство, пока крупные сети супермаркетов продают импортные овощи, зарабатывая сверхприбыли. В то же время Зеленский и Верховная Рада ничего не делают, чтобы поддержать отечественных сельхозпроизводителей во время карантина, так банкротство аграриев позволит массово скупить их землю - за копейки.

Об этом лидер партии "Национальный Корпус" Андрей Билецкий рассказал на своем Youtube-канале.

Политик подчеркнул, что в условиях карантина крупные супермаркеты продолжают работать и получают сверхприбыли, когда сельскохозяйственные рынки уже много недель закрыты. Поэтому мелким украинским фермерам грозит банкротство, но действующая власть ничего не делает, чтобы поддержать отечественного производителя.

"В Мариуполе фермеры бесплатно раздают редис, потому что не могут продать. А в это время израильская редиска продается в украинских супермаркетах. При этом импорт овощей в Украину в 2 раза превышает экспорт. За январь - февраль 2020 мы импортировали овощей на 54 млн грн, а экспортировали всего на 25 млн грн. Во время карантина супермаркеты работают и зарабатывают сверхприбыли, а украинские фермеры вынуждены выбрасывать свою продукцию или продавать оптом монополистам во много раз дешевле. Это результат коррупции действующей власти, которая позволяет тем, кто купил разрешение, зарабатывать капиталы во время общей чумы", - заявил Билецкий.

Глава Нацкорпуса добавил, что банкротство украинских аграриев также выгодно инициаторам рынка земли, ведь фермеры будут вынуждены продать свои угодья. Возможно, поэтому сейчас власти не предпринимают никаких мер для поддержки сельхозпроизводителей.

"Украинский фермер уже вложил деньги в топливо, в удобрения, в теплицы. Если он не продаст урожай, в следующий год придет банкротом. В год открытия рынка земли у него не будет денег, чтобы выкупить собственные угодья. Тогда за бесценок крупные холдинги через подставных лиц купят у фермеров эту землю. У Зеленского и действующей Рады была возможность помочь мелкому и среднему фермерству. Законопроекты 3205 и 3205/1 - они как раз о создании Фонда частичного гарантирования кредитов для фермерских хозяйств не больше, чем на 500 га земли. Но ВРУ сняла эти законопроекты с рассмотрения повестки дня", - сообщил политик.

Напомним, 26 и 27 апреля из-за закрытых сельскохозяйственных рынков в Херсонской области произошли массовые протесты фермеров и патриотов. В итоге, в регионе пообещали возобновить работу около 180 рынков. По словам главы организации Нацкорпуса в Херсоне Ивана Старостенко, ситуация в области, жители которой в основном зарабатывают на продаже ранней сельскохозяйственной продукции, - критическая и грозит финансовым коллапсом.

"Наша область граничит с оккупированным Крымом, и ей грозит финансовый коллапс. Ситуация может быть страшнее, чем просто остаться без денег. Херсонская область выходит на рынок со своими овощами первая. Но теперь, из-за карантина, продукция просто портится. Или мы вынуждены продавать ее оптом монополистам - редис 3 грн за кг, когда в супермаркете он стоит 15 - 20 грн за кг. То, что сегодня является проблемой только Херсона, завтра станет проблемой всей Украины", - сказал Старостенко.

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