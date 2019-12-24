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вторник, 24 декабря 2019 11:58

Банковая хочет изменить Кабмин – СМИ

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Банковая хочет изменить Кабмин – СМИ
Правительство Гончарука работает четыре месяца.

Кабинет министров премьер-министра Алексея Гончарука ожидает переформатирование.

Об этом сообщает Telegram-канал "УП. Off the record" со ссылкой на собственные источники.

"В Офисе президента достаточно критически настроены относительно деятельности правительства.

Поэтому в ближайшие недели президент Владимир Зеленский определится, каких именно министров попросят на выход.

По словам источника, есть несколько вариантов переформатирования Кабмина (замена 2-3 министров), однако все зависит от воли президента.

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В Офисе не прочь вообще растрясти все правительство, однако проблема заключается в отсутствии замены действующим министрам.

"Не вопрос уволить - вопрос, кто придет дальше делать работу. Профессиональных и чистых людей в стране не осталось", - разводит руками один из высокопоставленных собеседников.

Верховная Рада утвердила правительство премьер-министра Алексея Гончарука 29 августа. В Кабмине работают 2 вице-премьера и 16 министров.

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декабря

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