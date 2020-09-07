Баканов возглавит Офис генпрокурора вместо Венедиктовой - СМИ

Баканов может заменить Венедиктову на должности генпрокурора. Фото: СБУ

Руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов может стать новым генпрокурором. А руководитель Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова - министром юстиции.

"Ротация Баканов - Венедиктова - это вполне рабочая схема. Слухи об этом уже давно ходят, но пока никакой конкретики нет", - сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в монобольшинстве.

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Нынешним главой Минюста Денисом Малюськой недовольны около трети фракции "Слуга народу" из-за эксцентричного поведения министра. В то же время у Малюськи есть и немалая "группа поддержки" внутри партии, отметили в монобольшинстве.

Верховная Рада до конца года рассмотрит законопроект о реформировании СБУ. Его 10 марта внес в Раду президент Владимир Зеленский. Реформа СБУ устранит политическое влияние на руководителей ведомства и пропишет новые квалификационные требования к руководителю.